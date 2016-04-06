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Минздрав требует убрать из аптек якобы целительные гели и бальзамы

06 апреля 2016 16:01
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Новости Беларуси. Аптечный диссонанс. На несоответствие лечебного предложения и нелечебного содержания обратил внимание Госстандарт. По мнению комитета, такую продукцию следует исключить из оборота в аптеках.

Речь идет о якобы целительной косметике. Это всевозможные гели, бальзамы, кремы, производители которых обещают, что те могут стать помощниками в борьбе с недугом. При этом по документам, сама продукция относится  к группе парфюмерно-косметической.

О положении дел проинформирован Минздрав.  Меры уже принимаются. Только в марте под запрет попало более 30 наименований. Это косметика российского, украинского и польского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Королькова, ведущий инженер Белорусского государственного института метрологии:
В соответствии с требованиями регламента, все, что написано на этикетке, все потребительские свойства, должны быть подтверждены. К сожалению, очень много косметики появилось, на которой написано, что она лечит отиты, псориазы, заживляет раны. Понятно, что здесь, скорее всего, идет просто обман покупателя. Дело в том, что лечебная косметика, вообще говорят, что такого понятия не существует в мире. Ее нету.  

# общество # Здоровье # Татьяна Королькова

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