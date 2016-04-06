Озеленение столицы: скоро Минск украсят полтора миллиона цветов

Новости Беларуси. Генеральная уборка в масштабах города. Минск наводит порядок после зимы в рамках месячника по благоустройству и озеленению. На столичных улицах красят скамейки, моют окна, приводят в порядок тротуары и дорожное покрытие. На субботниках к коммунальным службах подключаются все минчане.

Традиционно с начала марта коммунальные службы совместно с жителями вооружаются необходимым инвентарем и в Минске стартует генеральная уборка.

Андрей Гомеза, директор КУП «ЖЭУ №2» Ленинского района Минска:

Люди сами готовы выходить и участвовать в этих субботниках. Во всех ЖЭСах имеются и грабли, и лопаты, и метла. И никто из дворников не откажет даже, если кому-то что-то надо.

Окна и витрины – глаза города, именно сквозь них горожане и воспринимают Минск. Потому с одинаковым усердием минчане отмывают окна в своих квартирах и на рабочих местах.

Особое внимание после осенне-зимнего периода коммунальные службы уделяют дорожному покрытию. Первостепенно свежую разметку наносят на центральных улицах и проспектах Минска – там наибольшая интенсивность движения. Всего дорожникам предстоит обновить 300 тысяч квадратных метров разметки.

Вместо ведер с краской и кисточек у дорожных служб на вооружении специальная техника, которая позволяет с математической точностью рассчитать нанесение дорожной разметки. К примеру, ширина этой дорожной полосы должна быть равна 3,5 метра. Как понимаете, на глаз определить весьма проблематично.

К слову, краска, которую наносят на дорожное покрытие, отличается от обычной не только долговечностью и износоустойчивостью, но и специальным составом.

Сергей Коваленко, начальник участка КУП «СМЭП Мингорисполкома»:

Краска белорусского производства. При попадании на нее света фар она более заметна в темное время суток.

Месячник по наведению порядка в городе уже преодолел экватор, а это значит, что основными работами сейчас остаются покраска и озеленение. К слову, в этом году столицу украсят полтора миллиона цветов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.