Всемирный день телевидения отмечают в десятках стран 21 ноября

Праздник относительно молодой – он провозглашен 23 года назад резолюцией Генассамблеи ООН. ТВ было признано важным инструментом воздействия на мировые процессы. Именно благодаря ему миллиарды зрителей стали свидетелями знаковых исторических событий – высадки человека на Луну, падения Берлинской стены, трагических событий в Нью-Йорке в 2001 году. Эти кадры с замиранием сердца смотрели миллиарды людей по всей планете.

На телевизионной передовой и наш телеканал. СТВ первым в Беларуси перешел на формат вещания в HD – телевидение высокой четкости. В арсенале канала – новейшая техника, в том числе передвижная станция с суперсовременной начинкой.