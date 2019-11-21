Началась надвижка пролётных строений: как продвигается реконструкция моста через реку Пина

Новости Беларуси. В Пинске продолжается масштабная реконструкция моста через реку Пина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортная артерия связывает не только полесские города, но и страны – Беларусь с Украиной.

За сутки здесь проходит больше тысячи автомобилей. Сейчас мостостроители подошли к самому ответственному этапу обновления – надвижке пролетных строений. Этот процесс требует особой ювелирности, чтобы сохранить судоходность реки и позволить мосту точно выйти на противоположный берег.

Людмила Соседкова, главный инженер проекта «Белгипродор»: Эта надвижка – самый сложный этап в строительстве мостов. И если конструкции надвижку выдерживают, то можно не беспокоится дальше во время эксплуатации за сами конструкции. Значит, они правильно рассчитаны, правильно собраны и долго будут служить.

Процесс займет от нескольких дней до недели. Надвижка проходит постепенно – по 15-20 метров в день. Вся длина моста – 230 метров. Следующий шаг – натяжка конструкции.

Новый мост станет шире и выше прежнего. Планируется четырехполосное движение с расчетом на большегрузы. Точные сроки завершения реконструкции пока не называются.