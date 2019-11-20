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Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было

20 ноября 2019 21:02
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Новости Беларуси. Сотрудники спецподразделений 20 ноября отстаивали право носить черный берет. На старт вышли 16 бойцов. Самое сложное препятствие – марш-бросок через воду, едкий дым, окопы и пятикилометровую дистанцию прямиком на стрельбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-1

Всем ли под силу выдержать подобное испытание? Кристина Федорович следила за экзаменом.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-4

Перед стартом – проверка полной боевой готовности, последние установки и, конечно, знаменитое «ОМОН – сила!»

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-7

Эти ребята уж точно не из робкого десятка: пятикилометровая полоса препятствий через воду, едкий дым, окопы и огонь им нипочем.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-10

Пока бойцы плечом к плечу проходили испытания, журналистам тоже пришлось нелегко – у нас была своя полоса препятствий. Правда, в более выгодных условиях – в авто.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-13

Кристина Федорович, корреспондент:
После отрезка с препятствиями предпоследняя точка проверка на меткость. Перед началом оружие необходимо собрать, зарядить, а уже потом стрелять по мишеням. Важно попасть в каждую из них. Есть и ограничение по времени.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-16

Финишная прямая – импровизированный ринг. Бойцу нужно выдержать трех спарринг-партнеров, на каждого отведено по две минуты. Это не просто действующие сотрудники, а чемпионы и призеры соревнований по рукопашному бою.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-19

Сергей – один из тех, кто сегодня выдержал удар. С детства, как и многие мальчишки, хотел стать милиционером. А уже в юношестве глаза загорелись от новой мечты – черный берет. Формула подготовки «физическая плюс психологическая» сработала.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-22

Сергей Шабан, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Было сложно, готовились к этому. Думал, будет немножко полегче, но оказалось, что не так это и легко. Но прошли, выступили. Вроде все нормально, сдал. Наверное, самым сложным был марш-бросок. И спарринги тоже нелегко, но вытерпели. Прошли, нормально.

Вот и Иван в свои 22 твердо знает, чего хочет, более того – добивается. Связать свою жизнь со столь отважной профессией решил во время службы во внутренних войсках.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-25

Иван Кудин, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Испытания для нас подбирали более мастеровитые сотрудники. Они выбрали нам нелегкий путь для того, чтобы мы показали всего себя. Доказали себе в первую очередь и всем присутствующим людям, что мы способны носить черный берет.

Поставил перед собой цель и хочу ее достичь. Первая цель – это черный берет, и я ее достиг. Буду двигаться дальше.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-28

Теперь можно с гордостью носить специальную форму подразделения и черный берет с отличительным знаком. Это золотой орел в обрамлении лаврово-дубового венка серебряного цвета.

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-31

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Он будет сегодня вручаться вместе с беретом этим молодым ребятам, которые сдали, прошли это испытание. Вы сами сегодня были на всех испытаниях, посмотрели: это нормальная мужская работа, правда?

Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было-34

Работа не просто мужская, но и очень ответственная. В первую очередь за жизнь мирного населения. А у тех, кому не повезло, есть второй шанс: через полгода сотрудники спецподразделений будут бороться за право носить знак отличия.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Кристина Федорович # Сергей Шабан # Иван Кудин # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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