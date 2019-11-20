Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было

Новости Беларуси. Сотрудники спецподразделений 20 ноября отстаивали право носить черный берет. На старт вышли 16 бойцов. Самое сложное препятствие – марш-бросок через воду, едкий дым, окопы и пятикилометровую дистанцию прямиком на стрельбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всем ли под силу выдержать подобное испытание? Кристина Федорович следила за экзаменом.

Перед стартом – проверка полной боевой готовности, последние установки и, конечно, знаменитое «ОМОН – сила!»

Эти ребята уж точно не из робкого десятка: пятикилометровая полоса препятствий через воду, едкий дым, окопы и огонь им нипочем.

Пока бойцы плечом к плечу проходили испытания, журналистам тоже пришлось нелегко – у нас была своя полоса препятствий. Правда, в более выгодных условиях – в авто.

Кристина Федорович, корреспондент:

После отрезка с препятствиями предпоследняя точка – проверка на меткость. Перед началом оружие необходимо собрать, зарядить, а уже потом стрелять по мишеням. Важно попасть в каждую из них. Есть и ограничение по времени.

Финишная прямая – импровизированный ринг. Бойцу нужно выдержать трех спарринг-партнеров, на каждого отведено по две минуты. Это не просто действующие сотрудники, а чемпионы и призеры соревнований по рукопашному бою.

Сергей – один из тех, кто сегодня выдержал удар. С детства, как и многие мальчишки, хотел стать милиционером. А уже в юношестве глаза загорелись от новой мечты – черный берет. Формула подготовки «физическая плюс психологическая» сработала.

Сергей Шабан, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Было сложно, готовились к этому. Думал, будет немножко полегче, но оказалось, что не так это и легко. Но прошли, выступили. Вроде все нормально, сдал. Наверное, самым сложным был марш-бросок. И спарринги тоже нелегко, но вытерпели. Прошли, нормально. Вот и Иван в свои 22 твердо знает, чего хочет, более того – добивается. Связать свою жизнь со столь отважной профессией решил во время службы во внутренних войсках.

Иван Кудин, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Испытания для нас подбирали более мастеровитые сотрудники. Они выбрали нам нелегкий путь для того, чтобы мы показали всего себя. Доказали себе в первую очередь и всем присутствующим людям, что мы способны носить черный берет. Поставил перед собой цель и хочу ее достичь. Первая цель – это черный берет, и я ее достиг. Буду двигаться дальше.

Теперь можно с гордостью носить специальную форму подразделения и черный берет с отличительным знаком. Это золотой орел в обрамлении лаврово-дубового венка серебряного цвета.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Он будет сегодня вручаться вместе с беретом этим молодым ребятам, которые сдали, прошли это испытание. Вы сами сегодня были на всех испытаниях, посмотрели: это нормальная мужская работа, правда?