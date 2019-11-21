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Вторая партия истребителей Су-30СМ поступила на вооружение в авиационную базу в Барановичах

21 ноября 2019 06:25
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Новости Беларуси. Под надежной защитой. В военно-воздушных силах Беларуси продолжается поэтапное перевооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая партия истребителей Су-30СМ поступила на вооружение в авиационную базу в Барановичах-1

На авиационную базу в Барановичах поступила вторая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ. Напомним, первые подобные самолеты прибыли неделю назад. Таким образом, обязательства по контракту с российским предприятием на поставку боевой авиационной техники в 2019 году выполнены полностью.

Всего договор, подписанный два года назад, предусматривает закупку 12 Су-30СМ. Эти истребители значительно повысят боевой потенциал белорусской армии, в частности по обеспечению военной безопасности.

Вторая партия истребителей Су-30СМ поступила на вооружение в авиационную базу в Барановичах-4

Вторая партия истребителей Су-30СМ поступила на вооружение в авиационную базу в Барановичах-6

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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