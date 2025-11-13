Всемирный день качества отмечают в Беларуси

Ежегодно во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества. Международная инициатива подчеркивает важность постоянного совершенствования для устойчивого развития экономики и общества. В Беларуси данные принципы имеют особое значение – это наш стратегический приоритет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году в стране стартовала пятилетка качества, чтобы сделать жизнь людей лучше, а позиции государства на мировой арене – прочнее. Особое внимание уделяется созданию опережающих стандартов, которые должны стать драйвером экономического роста. Ключевая роль в этой работе – у Института стандартизации и сертификации. Учреждение не только разрабатывает стандарты, но и проводит испытания продукции в различных отраслях – от машиностроения до легкой промышленности.

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

У нас есть органы по сертификации. Мы занимаемся и сертификацией продукции, и сертификацией услуг, и сертификацией системы менеджмента. В системном менеджменте мы являемся и определенным методологом в стране, и разработчиком фактически всех системных стандартов Республики Беларусь. Также мы методологию на развитие системного менеджмента проводим соответствующие работы. Важнейшим направлением в нашей деятельности является, конечно, образовательная деятельность.

Важным направлением в пятилетке качества остается международное сотрудничество. В приоритетах – работа по подготовке методических рекомендаций для экспортеров, в том числе с целью выхода на рынки дальней дуги.