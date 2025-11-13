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Кочанова возглавляет делегацию Беларуси на осенней сессии МПА СНГ в Душанбе

13 ноября 2025 06:29
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Усиление межпарламентского взаимодействия и гармонизация законодательства. В столице Таджикистана пройдет знаковое событие, которое укрепит мосты дружбы между странами и народами Содружества. Белорусская парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой прибыла в Душанбе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенняя сессия МПА СНГ состоится 13 и 14 ноября. В ее рамках запланированы работа Совета, 59‑е пленарное заседание, выборы руководства и обсуждение модельных законов. В рамках Ассамблеи поднимаются вопросы науки, образования, инноваций, цифровых технологий и интеграционного диалога. В центре внимания также перспективный план законотворчества до 2028 года. Делегации заслушают информацию о результатах председательства Таджикистана и итогах мероприятий под эгидой МПА. Двусторонние встречи будут направлены на укрепление межпарламентского диалога.

# Наталья Кочанова # Международная политика

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