Работа медиков в Литве была парализована из-за масштабного сбоя системы электронного здравоохранения

Врачи не могли выписывать пациентам направления, рецепты, больничные листы, а также не имели доступа к медицинским документам. И это далеко не первый случай. Хотя на проект потрачены миллионы евро, система периодически не работает или зависает. Как минимум два раза в месяц она действует гораздо медленнее, чем должна. Впрочем, такой масштабный сбой произошел впервые.