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Работа медиков в Литве была парализована из-за масштабного сбоя системы электронного здравоохранения

13 ноября 2025 06:20
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В Литве работа медиков оказалась парализована из-за масштабного сбоя системы электронного здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа медиков в Литве была парализована из-за масштабного сбоя системы электронного здравоохранения-2

Врачи не могли выписывать пациентам направления, рецепты, больничные листы, а также не имели доступа к медицинским документам. И это далеко не первый случай. Хотя на проект потрачены миллионы евро, система периодически не работает или зависает. Как минимум два раза в месяц она действует гораздо медленнее, чем должна. Впрочем, такой масштабный сбой произошел впервые. 

# Медицина # Новости Литвы

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