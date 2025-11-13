Беларусь представлена на выставке «Пищевая промышленность» в Казахстане

Крупнейшее специализированное выставочное мероприятие Казахстана – в Алматы дан старт международной выставке «Пищевая промышленность». Здесь представлены и наши производители. FoodExpo Qazaqstan сопровождается насыщенной деловой программой, участие в которой дает возможности представителям бизнеса обменяться опытом и видением дальнейшего развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году – почти 400 экспонентов. Белорусские товары в рамках выставки представляются не впервые. Предприятия мясоперерабатывающей и молочной отрасли с каждым годом расширяют продуктовый ассортимент.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Основной целью участия наших предприятий на этой выставке – это заключение новых контрактов, расширение ассортимента поставляемой продукции, поиск новых партнеров, и, конечно, увеличение представленности белорусского мяса и молочных товаров на казахстанском рынке. Поэтому здесь мы ожидаем заключение хороших договоров по поставкам и видим, что потенциал работ с Казахстаном еще не исчерпан.

Белорусская продукция пользуется большой популярностью на рынке Казахстана. Натуральный состав и высокое качество товаров – ключевые факторы, которые определяют стабильный спрос. Экспозиция отечественных производителей – площадью более 80 квадратных метров, здесь работают представители 8 компаний. Они демонстрируют широкую ассортиментную линейку молочных, мясных и колбасных изделий, консервированной продукции и полуфабрикатов.