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Всемирный день без табака отметили городским забегом в Марьиной Горке

27 мая 2018 11:52
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Новости Беларуси. В Марьиной Горке прошел городской забег, посвященный Всемирному дню без табака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный день без табака отметили городским забегом в Марьиной Горке-1

Десятки жителей Пуховичского района решили впервые попробовать свои силы и преодолеть дистанцию в 2 километра 600 метров. Среди марафонцев дети, спортсмены, и даже пенсионеры.

Всемирный день без табака отметили городским забегом в Марьиной Горке-4

Екатерина Верниковская, участница забега:
Бегом я увлеклась совсем недавно, но, тем не менее, это мой второй страт за две недели. Мне очень понравилось. Для меня как для непрофессиональной спортсменки было очень сложно стартовать, потому что впереди бежали школьники, очень много детей, они стартовали очень резко и быстро. И если честно, я за ними еле поспела. Самые приятные эмоции. Я поняла, что надо тренироваться – есть, куда расти.

Как обещают организаторы, возможность пробежать марафон будет у всех желающих. Теперь забег будет проходить в мае ежегодно.

# Акции # общество # Екатерина Верниковская # Фотофакт

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