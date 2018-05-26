«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре

Новости Беларуси. Лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре, чествовали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Номинаций всего 11, а заявок было подано более сотни. Оценивались как научные узкопрофильные материалы, так и работы для широкой аудитории.

Вадим Черепица, председатель Гродненской областной коллегии адвокатов: Это работы, которые были нацелены на адвокатскую аудиторию, на тех людей, которые заинтересованы в этой проблематике, чтобы что-то узнать.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Уровень правовой грамотности растет по мере увеличения способов донесения правовой информации.

Безусловно, в общении с нашими гражданами на личных приемах ощущается, что они хотя бы в минимальном объеме владеют информацией, которая затрагивает их интересы.

Отметим, такой конкурс проводится ежегодно. Уже в 14-й раз в нем принимают участие лучшие журналисты, публицисты, практикующие юристы и студенты.