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«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре

26 мая 2018 16:51
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Новости Беларуси. Лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре, чествовали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре-1

Представители Министерства юстиции подвели итоги творческого конкурса имени известного белорусского юриста Владимира Спасовича.

«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре-4

Номинаций всего 11, а заявок было подано более сотни. Оценивались как научные узкопрофильные материалы, так и работы для широкой аудитории.

«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре-7

Вадим Черепица, председатель Гродненской областной коллегии адвокатов:
Это работы, которые были нацелены на адвокатскую аудиторию, на тех людей, которые заинтересованы в этой проблематике, чтобы что-то узнать.

«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре-10

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Уровень правовой грамотности растет по мере увеличения способов донесения правовой информации.

Безусловно, в общении с нашими гражданами на личных приемах ощущается, что они хотя бы в минимальном объеме владеют информацией, которая затрагивает их интересы.

Отметим, такой конкурс проводится ежегодно. Уже в 14-й раз в нем принимают участие лучшие журналисты, публицисты, практикующие юристы и студенты.

# Право # общество # Олег Слижевский # Вадим Черепица # Фотофакт

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