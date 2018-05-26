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Нововведения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года

26 мая 2018 15:08
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Новости Беларуси. Запланированные изменения в ЦТ начнут действовать со вступительной кампании 2019 года. Нововведения не повлияют на абитуриентов 2018 года.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра образования Беларуси Игоря Карпенко, сертификат прошлого года можно будет использовать.  

По словам министра, незначительно увеличены пороговые значения приёма поступающих. Это было сделано для того, чтобы исключить элемент случайности.  

Он также заметил, что выпускникам нужно владеть определённым уровнем подготовки. Сейчас абитуриентам важно систематизировать имеющиеся знания и показать хорошие результаты.  

Карпенко упомянул, что во вступительной кампании 2019 года серьёзных изменений не будет и пока ещё рано что-либо обсуждать.  

В начале мая в Беларуси стартовала регистрация на ЦТ.  

О том, что нужно знать абитуриенту, рассказывалось в программе «Утро. Студия хорошего настроения» (здесь подробнее).  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Игорь Карпенко

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