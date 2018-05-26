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«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

26 мая 2018 18:02
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Новости Беларуси. 100-летию пограничных войск посвящается. На «Линии Сталина» прошла масштабная реконструкция событий первого дня войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место действия – пограничная застава. В бою – техника времен Великой Отечественной. В рядах Красной Армии и Вермахта – более ста участников военно-исторических клубов.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-1

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-3

21 июня 1941-го. Только что выпускники школы приграничного населенного пункта получили свои первые атестаты и закружились в весеннем вальсе. У каждого из ребят есть мечты и цели. Которым не суждено сбыться.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-6

Анастасия Хоботова, СТВ:
Застава встает по тревоге. Пограничники занимают свои боевые посты. В санитарную часть поступают первые раненые. Среди мирного населения – паника.

Сегодня это лишь военно-театрализованное представление, которое развернулось на Линии Сталина. Из настоящего – только эмоции. 

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-9

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-11

В роли своих и чужих – участники военно-исторических клубов из Беларуси, России и Украины. Всего более ста человек. И несколько сотен тех, кто следил за происходящим с трибун.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-14

Михаил Метла, директор по развитию и продвижению историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Сердцем самого праздника будет реконструкция первых дней, часов боев на Владимиро-Волынском участке, где наши пограничники самоотверженно защищали рубежи нашей родины – Советского Союза. Этот подвиг был совершен на каждом этапе границы, потому что пограничники были наиболее подготовленные. Самое жесткое сопротивление оказывали в первые часы. Задержали немцев и дали советским войскам мобилизоваться.

Здесь не называют населенных пунктов и имен героев. На каждой заставе пограничники сражались с врагом до последнего снаряда, патрона, вздоха.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-17

Дмитрий Бойцек:
Приехали коллективом из Жодино специально на реконструкцию и на экскурсию по городу-герою Минску. Вполне достойно!

Я думаю, что это надо проводить и к этому надо стремиться. Тем более, этот год как никогда исторический – наш 100-летний юбилей.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-20

К слову, гостям праздника предложили не только роль зрителей. Самые активные участники мероприятия смогли пострелять из пневматики, собрать и разобрать оружие, а кто-то даже успел прокатиться на танке.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-23

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-25

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны-27

# Линия Сталина # общество # Анастасия Хоботова # Михаил Метла # Фотофакт

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