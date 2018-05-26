«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

Место действия – пограничная застава. В бою – техника времен Великой Отечественной. В рядах Красной Армии и Вермахта – более ста участников военно-исторических клубов.

21 июня 1941-го. Только что выпускники школы приграничного населенного пункта получили свои первые атестаты и закружились в весеннем вальсе. У каждого из ребят есть мечты и цели. Которым не суждено сбыться.

Сегодня это лишь военно-театрализованное представление, которое развернулось на Линии Сталина. Из настоящего – только эмоции.

В роли своих и чужих – участники военно-исторических клубов из Беларуси, России и Украины. Всего более ста человек. И несколько сотен тех, кто следил за происходящим с трибун.

Михаил Метла, директор по развитию и продвижению историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Сердцем самого праздника будет реконструкция первых дней, часов боев на Владимиро-Волынском участке, где наши пограничники самоотверженно защищали рубежи нашей родины – Советского Союза. Этот подвиг был совершен на каждом этапе границы, потому что пограничники были наиболее подготовленные. Самое жесткое сопротивление оказывали в первые часы. Задержали немцев и дали советским войскам мобилизоваться.

Здесь не называют населенных пунктов и имен героев. На каждой заставе пограничники сражались с врагом до последнего снаряда, патрона, вздоха.