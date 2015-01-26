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Всемирный банк выделил Министерству образования Беларуси грант на $340 тысяч

26 января 2015 08:31
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Новости Беларуси. Всемирный банк выделил Министерству образования Беларуси грант на 340 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инвестиционный проект должен помочь регионам в укреплении материально-технической базы, капитальных ремонтах школ, приобретении учебного и лабораторного оборудования.

На данный момент речь идет о 150 школах в малых городах и сельских населенных пунктах, в которых, как предполагается, будет увеличено число обучаемых.

Начать ремонтные работы первые 22 школы смогут с 1 января 2016 года.

Сергей Рудый, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Грант является первым шагом к дальнейшему развитию инвестиционных проектов образования в Республике Беларусь и Всемирного банка. На сегодняшний день первый такой проект разрабатывается, и мы предполагаем главной задачей этого проекта подготовку ряда школ. Такой перечень включает порядка 150 школ в малых городах, сельской местности.  

# общество # Образование в Беларуси # Сергей Рудый

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