Новости Беларуси. Всемирный банк выделил Министерству образования Беларуси грант на 340 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инвестиционный проект должен помочь регионам в укреплении материально-технической базы, капитальных ремонтах школ, приобретении учебного и лабораторного оборудования.

На данный момент речь идет о 150 школах в малых городах и сельских населенных пунктах, в которых, как предполагается, будет увеличено число обучаемых.

Начать ремонтные работы первые 22 школы смогут с 1 января 2016 года.

Сергей Рудый, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Грант является первым шагом к дальнейшему развитию инвестиционных проектов образования в Республике Беларусь и Всемирного банка. На сегодняшний день первый такой проект разрабатывается, и мы предполагаем главной задачей этого проекта подготовку ряда школ. Такой перечень включает порядка 150 школ в малых городах, сельской местности.