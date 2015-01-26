За рубежом готовы платить $40 за упаковку белорусского березового сока

Новости Беларуси. О безграничных полезных свойствах белорусского березового сока сейчас пишут в зарубежных СМИ. Западные обозреватели, занимающиеся вопросами здоровья, рекомендуют американцам и британцам пить именно его. Даже голливудские звезды пробуют на вкус березовый сок, считающийся настоящим кладезем полезных веществ, эликсиром, очищающем кровь, почки и печень. Упаковка сока из Беларуси (12 бутылочек по 0,5 литра) на крупнейшей международной площадке Amazon.com стоит сейчас почти 42 доллара. Экономические обозреватели подозревают, что березовый сок может потеснить на рынке столь популярную в Америке кокосовую воду.

Актриса, которая всегда безупречно выглядит на красных дорожках и носит в творческом багаже «Оскар» за лучшую женскую роль, на неделе призналась: секрет ее красоты и стройности – в том числе и из-за любви к белорусскому березовому соку. На цитаты разобрали слова американской звезды Гвинет Пэлтроу и все ведущие зарубежные издания. Мол, избавляет наш березовый еще от целлюлита и лечит целый список серьезных заболеваний.

London Evening Standard (перевод):

«Березовик» из Беларуси в настоящее время среди крупнейших брендов в США.

Многие утверждают, что березовый сок лечит болезни печени, пищеварительного тракта, головные боли, грипп, экзему, целлюлит и даже перхоть.

Популярен этот лесной напиток и у белорусов. Трудно представить деревню, где среди домашнего промысла не числился бы сбор березового сока. Для многих это и есть вкус детства.

Покупатели в магазине:

Березовый сок, который собирается у нас в Беларуси, естественно, первозданный. Находится в таком состоянии, что его можно пить даже без пастеризации, без стерилизации.

Можно добавлять хлебные корочки и хранить, пить. И детям очень полезно.

Продуктивный продукт, конечно. Потому что свое. Есть свое, белорусское, производство. Всегда в цене и всегда пользуется спросом.

У нас чище, вкуснее. Что-то, наверное, добавляют. Дома добавляю лимон и апельсин.

Но вот в чем парадокс: напиток, столь популярный у зарубежных гурманов (речь идет об органическом соке), не прошел тест-контроль на отечественных торговых просторах.

Ольга Васильцова, ведущий технолог завода по производству безалкогольных напитков:

Белорусы, к сожалению, еще не знают, что такое органические продукты. И, наверное, это их немного пугает. То есть не хватает просвещенности, люди не понимают, что это такое, почему этот березовый сок отличается от того, другого, который стоит в магазине.

Органик – это, по сути, натуральный березовый сок, только требования к лесу, в котором его собирают, невероятно жесткие.

Никаких промышленных предприятий и даже сельскохозяйственных полей в окрестностях места сбора, чтобы в составе напитка не оказалось лишних элементов.

Возраст деревьев – 50 лет. И никакой вырубки на выбранном участке.

Предложение производить именно органик, признаются белорусы, поступило с американской стороны. Партнеры оценили продукцию нашего завода и предложили создать такой модный в наше время чистый продукт.

Ольга Васильцова, ведущий технолог завода по производству безалкогольных напитков:

На сегодняшний день на наш березовый сок есть два сертификата: американский (это соответствие требованиям американского органического законодательства) и европейский (он соответствует требованиям органического законодательства стран Евросоюза).

За упаковку такого целебного прозрачного напитка в Америке готовы выложить столько же, сколько стоит баррель черного золота. Хочешь не хочешь, глаза округлятся и далеко не в 10 копеек – в 40 условных единиц.

Ольга Васильцова, ведущий технолог завода по производству безалкогольных напитков:

Мы же продаем не непосредственно в розницу, мы продаем своему покупателю, который дальше эту продукцию распространяет. Он ее везет до Аляски. Представляете, какие это расстояния. То есть это какие-то транспортные расходы, которые имеют определенное место. И немалые транспортные расходы – это другой континент.

В 2014 году минский завод отправил на американские и австрийские прилавки 50 тонн березового сока.

Но солидные цифры могут солидно возрасти: европейские партнеры предлагают расширить географию поставок. Интересуются гурманы из Германии и других стран.

Ольга Васильцова, ведущий технолог завода по производству безалкогольных напитков:

Пока это первые шаги. Я уже говорила, что третий сезон будем заниматься переработкой березового сока и поставкой его, в частности, в Америку (это точно), в Австрию будут повторные поставки. Уже дальнейшее развитие время покажет. Тот отклик, который мы получили, резонанс, который мы получили, отзывы со стороны нашего американского партнера, положительные отзывы об интересе к продукту, как раз вселяют надежду, что все-таки это развитие будет дальше.

«В 2015-ом все будут сходить с ума от березового сока» – пишут мировые издания. По прогнозам экспертов, наш напиток обещает затмить даже столь популярную в Америке кокосовую воду. Такой выбор одобряют и специалисты.

Daily Mail (перевод):

Березовый сок – это напиток с высоким содержанием макроэлементов и микроэлементов, включая белки и аминокислоты, а также электролитов и калия. У березового сока есть удивительные целебные свойства. Он понижает кровяное давление и уровень холестерина, лечит инфекции мочевыводящих путей и исцеляет рак.

MyInforms.com (перевод):

Березовый сок может быть полезен в поддержании нормального уровня холестерина, также способствует укреплению иммунитета.

Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Является уникальным природным компонентом, который включает в себя глюкозу, большое количество калия, магния. Соответственно, этот сок практически не имеет противопоказаний. Он очень полезен при заболеваниях почек, онкологических заболеваниях. Поскольку содержит большое количество витамина С, очень хорошо использовать березовый сок для профилактики простудным заболеваний.

Единственное противопоказание, говорят медики, это объемы потребления вкусного и целебного продукта. Максимум – два стакана в день.

А вот для поставок, кажется, ограничений нет. И, судя по всему, прочувствовали это и на белорусско-американском рынке.