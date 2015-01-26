Корреспонденты СТВ по ходу работы над «Шай–бу! Shai–BY!..» в общей сложности встретились почти с сотней человек, отсняли более 70 часов видеоматериалов

В выражении «Журналистика — это литература на бегу» что–то есть. Впопыхах и постоянно опаздывая тяжело всякий раз создавать шедевры. Но порой действительно получаются стоящие вещи, что отмечают даже на самом высоком уровне. Журналисты СТВ недавно оказались удостоены специальной премии Президента деятелям культуры и искусства за цикл документальных фильмов «Шай–бу! Shai–BY!..», вышедший в эфир прошлой весной. Чем для создателей цикла памятна работа над ним, корреспонденты «СБ» выясняли в студиях СТВ.

Cотрудник милиции, дежурящий у турникета в здании на улице Коммунистической, хладнокровнее валуна. Но у журналистов — привычный цейтнот. Кому–то вот–вот ехать на съемки, кто–то занимается монтажом, кого–то гримируют. Звонки, переговоры, спешка... Собственно, поэтому общение со всеми создателями «Шай–бу! Shai–BY!..» невозможно, да и те, кто может говорить, порой отлучаются. Это, впрочем, не мешает составить общую картину.

Директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение» Алексей Адашкин и корреспонденты Ольга Макей, Яна Шипко, Алексей Мартиненок, Валентина Новикова и Ольга Петрашевская по ходу работы над «Шай–бу! Shai–BY!..» в общей сложности встретились почти с сотней человек, отсняли более 70 часов видеоматериалов, посетили уйму мест. И потому сейчас имеют все основания подчеркивать, что осилили далеко не рядовой труд. Куратор проекта Алексей Адашкин, побывавший в процессе подготовки фильма в Канаде, конечным результатом удовлетворен:

— Сама идея цикла передач о хоккее родилась в мае 2013–го. Итоговый продукт мы показали по телевидению почти через год после этого. И дело не только в занятости корреспондентов дирекции информационного вещания на повседневной работе, но и в том, что мы действительно старались делать все основательно. Чаще всего в процессе творчества мы, телевизионные журналисты, самокритичны и недовольны тем, что вырисовывается. И с «Шай–бу! Shai–BY!..», наверное, не у одного меня было так же. Но сейчас, по прошествии достаточного времени после выхода цикла в эфир, я понимаю: а ведь достойно получилось! Об этом говорит и специальная премия, которую нам вручили. Много раз подобные торжественные мероприятия снимали, сейчас оказались по другую сторону экрана — и это, конечно, очень приятно. Столько СМС–поздравлений мне за один день, наверное, еще никогда не приходило.

— Что вас больше всего впечатлило в Канаде?

— Хоккей там как религия. И это не красивая фигура речи. Играют и на крытых катках, хоть цены на аренду льда серьезно кусаются, и на естественных водоемах. И в мегаполисах, и в местах помельче. Мы вот, например, ездили в том числе в небольшой городок в ста километрах от Торонто, в его центре есть замерзшее озеро. И что удивительно: там действительно было не протолкнуться. Кто в хоккей рубился, кто просто круги наматывал... Массовость потрясающая. И именно в ней, как вижу, главный секрет их успехов. Подумайте только: в Канаде более 700 тысяч профессиональных хоккеистов!

— Все работавшие над «Шай–бу! Shai–BY!..», я так понимаю, не профессиональные спортивные журналисты?

— Да, но ничего плохого я в этом не вижу. Мы не боялись задавать где–то даже дилетантские вопросы и подчеркивать те мелочи, на которые большинство спортивных журналистов, вероятно, даже внимания не обратили бы, потому что для них это и так само собой разумеющееся. И думаю, нашей основной аудитории (а это, как ни крути, не хоккейные специалисты) такой подход и был необходим.

Помимо того, чтобы разжевали и положили в рот, зрителю надо, чтобы было сытно и оригинально. И авторы–создатели «Шай–бу! Shai–BY!..» идейных специй не пожалели. Добавили их от души.

Например, Яна Шипко в погоне за интересным видеорядом побывала почти в роли известных ильфо–петровских персонажей, с той лишь разницей, что она пилила не гири, а шайбу:

— Во время съемок узнала, что раньше, когда играли под открытым небом, в Сибири на лютых морозах шайбы порой раскалывались. Сергей Шитковский–старший рассказал историю, как однажды, угодив в штангу, шайба раскололась на две части. Засчитывать гол или нет, решали по принципу, какая половинка больше. Хотелось сделать наглядность. Вот и нашли какую–ту пилу, начали вместе с видеооператором пилить...

Алексей Мартиненок на протяжении всей работы над своим эпизодом не брился:

— Известно, что у хоккеистов есть примета не бриться в ответственное время. Чтобы поддержать ее, в самом начале пообещал в кадре, что за те недели, которые буду готовить свою часть, к бритве не притронусь. И обещание, несмотря на то, что в какой–то момент пришлось даже с руководством канала объясняться, сдержал. Более того, чтобы не убить отращиваемую у себя на лице удачу и после того, как фильм был сдан, приличную такую бороду оставил. В конце съемок вместо нее удар на себя приняла шевелюра. Так что порой говорю коллегам, мол, в итоговом седьмом месте сборной на чемпионате мира есть и толика моей заслуги.

А Ольга Макей поставила на весы приз, традиционно вручающийся победителю Рождественского турнира любителей хоккея:

— Когда смотришь, как хоккеисты поднимают кубок над головой, кажется, что он чуть ли не пушинка. Но мне, признаюсь, его даже оторвать от земли было тяжело, а взвесив, ахнула: около 10 килограммов!

Есть в фильме и фрагменты тренировки сборной, снятые камерой со шлема хоккеиста, и мастер–класс от дамы, работающей на льдоуборочном комбайне, и редкие исторические кадры, ради которых был перелопачен архив в Дзержинске, и много чего еще. По СТВ, которое за «Шай–бу! Shai–BY!..» так и тянет назвать не только столичным, но и спортивным телевидением, фильм показывался в наиболее рейтинговое время в канун чемпионата мира. С учетом пожеланий аудитории повторялся по ходу турнира. Сейчас же его легко найти в сети интернет. Если вы еще не видели, то, пожалуй, стоит сделать несколько щелчков мышью.

Советская Белоруссия № 13 (24643). Пятница, 23 января 2015

Автор публикации: Юрий БАКЕРЕНКО

Автор фотографии: Виталий ГИЛЬ