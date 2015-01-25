Как отреагируют жители приграничья на подозрительного незнакомца? Эксперимент корреспондента СТВ

Новости Беларуси. Стеречь границу «всем народом». На неделе о возрождении эффективной практики прошлого шла речь во время традиционного утверждения президентом решения на охрану государственной границы.

В советские годы был не только лозунг «Границу охраняет весь народ», но и тысячи добровольных дружин из жителей приграничья. Дело, которые сплачивало людей, действительно приносило эффект и даже экономило государственные деньги.

Пять лет назад в Беларуси взаимодействовали с пограничниками 178 дружин. Каждый третий нарушительбыл задержан с их помощью. А в 2014 году, по данным Госпогранкомитета, одна только профилактическая работа в приграничье снизила число правонарушений на 15%.

В этих краях мало кого увидишь таким семейно-подрядным увлечением. Пока жена Михаила Михайловича отдыхает перед своим дежурством в пограничной зоне, глава семьи скрипит сапогами по свежему снежку. По профессии он тоже «зеленый»: по форме – работает в местном лесничестве, а на досуге помогает хранителям рубежей.

Михаил Павлюкевич, член добровольной дружины:

Двое незнакомых. Сразу на велосипеде поехал на пост, мы их остановили, а они хотели перейти границу на литовскую сторону.

Слово «незнакомый» здесь фактически ключевое. Приграничные деревни небольшие, все друг другу едва ли не родня, так что сельчане постоянно в курсе, к кому приехали, скажем, кумовья или внуки. И аргумент, мол, заблудились или заглянули на экскурсию, не пройдет: во-первых, в те же Бершты еще попробуй доберись, а, во-вторых, для променада в пограничной зоне нужен специальный пропуск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Конечно, на каждом метре лесных и сельских дорог, ведущих к рубежу с Литвой, пограничника не поставишь. Поэтому к борьбе с потенциальными нарушителями и подключается местное население. Здесь летом на завалинках обсуждают такое, что можно подслушать и запросто детектив написать.

Александр Василевич, командир добровольной дружины:

У шэсць гадзін ранку я ўбачыў, што шоў незнаёмы мужчына. Ён спытаў, як прайсці ў сторану Літвы. Сказаў, каб шоў да паварота, там убачыць дарогу, яна вядзе на кладбішча. Бяру тэлефон, машына выязджае і яго тут жа затрымлівае.

Для дипломированного, на минуточку, учителя музыки это не единственный случай, когда с его помощью песенка нарушителя оказалась спета. И все по нотам энтузиазма. Зарплату в добровольной дружине, понятно, не платят, но Александр Александрович не просто так загадочно улыбается.

Александр Василевич, командир добровольной дружины:

Ганаровы ліст прыйшоў. Акрамя гэтага мне прыслалі канверт. Была грашовая дапамога. Павінен кожны беларус дапамагаць любым, якім можаш Макарам, дапамагчы, каб не было якіх парушэняў.

Сергей Шумейко, помощник начальника Гродненской пограничной группы по работе со СМИ:

Всего в прошлом году нами были задержаны 84 нарушителя границы, из которых 26 были задержаны с помощью добровольных дружин и местного населения.

А это уже «свежая» команда новонеприбывших в Литву через нашу страну. Классика нелегального жанра: ехали без документов, которые якобы остались у московских полицейских, и искренне верили, что границу пройдут без проблем.

Впрочем, горевать по поводу задержания гости из Вьетнама, похоже, не собираются – в изоляторе ведь кормят.

Зато вовсе не до смеха недавно было даме-продавцу магазина в приграничной деревне Берестовица. Заподозрив, что покупатель может оказаться нелегалом, женщина закрыла незнакомца в «Светлячке», а сама побежала к пограничникам. «Наш метод» – резюмирует ее коллега из «Продуктов» неподалеку.

Оксана Анискевич, продавец:

Мы тут такие все, любим активность. У нас так душа болит и за деревню, и за границу, и за людей. Мы такие вот активные.

У нашей «активной» героини в ассортименте не только макароны, но и истории о нарушителях, которым не повезло попасться ей на глаза. Оксана Анискевич делится стратегией: если есть минутка, лучше непременно выглянуть в окно или выйти на улицу – мало ли что?

Оксана Анискевич, продавец:

Если побежит мужчина незнакомый, я, если увижу, побегу. Надо же помогать.

Перед камерой – понятно, а вот как, не зная, что их снимают, местные жители в действительности отреагируют на незнакомого человека в приграничном селе? Мы приехали на следующий день и уже в другую деревню. Попробуем разузнать, как добраться до границы.

Местный житель:

Граница в какой стороне? А почему у вас большая сумка? Вещи? Я же не знаю, что в вашей сумке. Я постоянно подозрительно на всех смотрю.

Отправляемся к следующему дому, но по пути замечаем, что за нами – дозор.

Местный житель:

Почему я за вами хожу? А вы не боитесь на границу идти?

Местная жительница:

Граница с Литвой в какой стороне? А зачем вам вообще граница?

И вдруг.

Если кто-то еще думает, что это запланированная инсценировка, вашему вниманию – реакция оператора.

Не будем описывать, насколько долго мы объяснялись с пограничниками и, конечно, уже не в деревне. Но повторять наш эксперимент ни в каких, даже самых благих, целях никому не советуем.

Раиса Шишко, член добровольной дружины:

Это же наша деревня. Все родное. Хочется, чтобы было все защищено.

Раиса Иосифовна скоро начнет собираться на дежурство и вместе с пограничниками следить, чтобы в родную деревню и дальше, к границе, не пробрался нарушитель. Она пока не может похвастаться участием в зрелищных задержаниях, но начало положено. Проверено на местных дорожниках.

Раиса Шишко, член добровольной дружины:

Приехали какие-то люди незнакомые. Я сразу вышла и спросила, что они делают. Оказывается, хотят дорогу класть. А хочется кого-то задержать.

Многим горожанам наверняка сложно понять, как это – после работы, да еще голый энтузиазм. Но для жителей приграничья необъяснима как раз такая позиция. Ведь рубежи, которые, к примеру, от минчан в сотнях километров, для наших героев – практически возле порогов родных хат, в которых едва ли скажут, что те самые хаты – с краю.