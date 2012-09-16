Всемирная уборка, глобальная акция по наведению чистоты на планете, финишировала в Беларуси

Новости Беларуси. Всемирная уборка. К глобальной акции по наведению чистоты на планете присоединилась Беларусь. Всю неделю волонтеры убирали несанкционированные свалки и отходы. Завершилась акция всемирным субботником. Столичные добровольные отряды боролись с борщевиком. А витебчане вышли убирать лес.

В борьбе за чистоту «Всемирная уборка» объединила почти три миллиона человек в 80 странах мира. В этом году на чистый путь вступила и Беларусь. Только в Витебской области – более тысячи участников глобального субботника.

Инна Рябова, главный специалист Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Главная цель акции была направлена на то, чтобы очистить землю от несанкционированных свалок. В Витебске свалок не так много, в основном идет скопление отходов от отдыхающих людей.

На клич, брошенный в Интернете, откликнулись добровольцы самых разных профессий и возрастов. Для многих подобная акция не первая. Этот лес убирали и раньше. Мусорный «улов» достигал тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Гембицкая, участница акции:

Мы постоянно, часто ходим. Считаем, что с детства надо прививать такое отношение к природе, бережное.

Андрей Ваштай, участник акции:

Мне нравится, когда очищается пространство. Видеть, когда сначала приходишь в грязный лес, а потом все это убирается. Идет такая визуализация, что все чисто. Можно прийти в чистый лес, насладиться этим.