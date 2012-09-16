Велопробег с участием членов Молодежной палаты III созыва при Минском городском Совете депутатов стартовал в Минске

Новости Беларуси. Политика со спортивным акцентом. 16 сентября в Минске стартовал велопробег с участием членов Молодежной палаты III созыва при Минском городском Совете депутатов. Юные политики проехали по столичной велодорожке от «Минск-Арены» до парка 40-летия Октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель мероприятия – проанализировать состояние велосипедных трасс Минска. Основываясь на собранных материалах и замечаниях, в ближайшем будущем, вероятно, некоторые погрешности на велосипедных дорожках будут устранены.

Владимир Ковалев, организатор велопробега:

В первую очередь отснимем фотоматериал. В нашем проекте будет присутствовать соцопрос, когда мы будем изучать мнение горожан на счет того, как интересна эта велодорожка, кто у нас катается (мужчины и женщины), каков возрастной состав, какие есть проблемы. После этого мероприятия мы подготовим тематический отчет, который представим мэру города.