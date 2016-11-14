Всемирная неделя предпринимательства стартует 14 ноября в Минске

Новости Беларуси. Инновационное мышление и современные стратегии в деловом мире. Беларусь 14 ноября уже в шестой раз станет частью Всемирной недели предпринимательства. Это международный проект, который объединяет деловое сообщество из 160 стран.

На площадке форума в Минске можно будет задать вопросы представителям власти, юристам и успешным бизнесменам, презентовать свои идеи и обзавестись бизнес-ангелом.

Новинкой этого года станет своеобразный рабочий марафон для айтишников, на финише которого они представят новые программы и приложения для бизнеса. Также пройдут семинары для женщин. Есть программа и для самых маленьких. Неделя завершится детским игровым фестивалем «Я – будущий предприниматель», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Красовский, заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

В широком смысле это называется государственно-частный диалог. И бизнес часто говорит, что нам не хватает этого государственно-частного диалога. Сама неделя – это диалоговая площадка, которая позволяет нам получать обратную связь от бизнеса. Мы видим предложения, видим проблемы, соответственно, находим некие компромиссные решения. И бизнес, таким образом, тоже получает определенную информацию о том, чего ждать в следующий год, ближайшее время, какие решения, какие реформы, какие изменения в деловой среде.