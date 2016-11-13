Вместо подарков на свадьбу – помощь приюту: легко ли быть добрым

Новости Беларуси. 13 ноября отмечают Всемирный день доброты. Это качество, пожалуй, – универсальное мерило человечности. Тем более сейчас, когда жизнь и общение между людьми становится все более технологичным и, пожалуй, формальным.

О дефиците человечности, а значит, и доброты говорят военные конфликты, террористические акты, все чаще вспыхивающие в той или иной точке земного шара.

Между тем, не надо сильно углубляться в историю или философию, чтобы понять насколько высок результат у добрых поступков, когда люди их начинают делать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не бывает добра большого или маленького. Придержанная дверь в метро, подаренный незнакомому ребенку воздушный шарик или уступленное место на забитой до отказа парковке – казалось бы, простые мелочи, из которых и складывается повседневная мозаика доброты.

Маленькая Анюта не только сама делает добро, но и каждый день помогает в этом своей маме. Марина полтора года назад увлеклась пошивом лоскутных одеял и конвертов для новорожденных, позже решила красной нитью через все свои работы протянуть безвозмездную помощь молодым мамам и некоторым роддомам.

Марина Бегункова, ремесленник:

Общемировая практика – недоношенных детей помещать в специальные кувезы, которые накрываются специальными чехлами. У таких деток недоразвитая сетчатка глаза и поэтому нужно контролировать свет, который попадает. Такие чехлы очень важны, но в Беларуси очень мало таких роддомов, которые их используют.

Один чехол для медицинского кувеза, проще говоря, инкубатора, стоит около 1000 евро. С учетом того, что в реанимации находятся порядка 8 таких аппаратов, не трудно понять: не везде есть возможность приобрести те самые чехлы.

Марина Бегункова:

Мы с семьей, просчитали, как уменьшить себестоимость этого чехлаи решили пошить такие чехлы в несколько роддомов Беларуси. В то, что добро, как бумеранг, возвращается, верит и Алла. Протянутая вовремя к мокрому носу Пуши и длинным ушкам Зюзи, рука помощи, вернулась к ней любовью четвероногих питомцев в двукратном объеме. По возможности помогать тем, кто слабее, каждый день – девиз ее семьи.

Алла Гребенкина:

Мы с мужем решили приобщить наших гостей к маленькой благотворительности. И всем сообщили, что вместо траты денег на цветы, кто захотел бы нам принести букет или цветочек, чтобы лучше опустили денежку в сундучок, который был специально подготовлен моими ручками. И мы бы потом купили все необходимое в приют. Многие свадьбы делают, чтобы приносили только корм просят гостей. Но на кормах одних приюты не проживут. Там нужны вакцины, моющие средства, каши. Поэтому мы уточнили, что нужно приюту.

Благотворительные аукционы на масштабных личных праздниках, распродажи личных вещей и костюмов – популярный среди людей публичных способ собрать нужную сумму для большого доброго дела.

Нина Король, певица, телеведущая:

Как артистка и как человек, который появляется на телевидении, засветил несколько раз вещи – нужно избавляться. Отдавать или продавать, но не ради наживы, а для того, чтобы это принесло кому-то пользу. Для подружек стимул, они чувствуют. Что не только вещь купили, а еще и деткам помогли.

Особую ценность подарку, преподнесенному российским коллекционером белорусского происхождения Володчинским Национальному художественному музею, добавляет не столько количество нулей на стоимости пейзажа Бялыницкого-Бирули, сколько то, что это излюбленный экспонат в личной коллекции известного ценителя русской живописи.

Александр Володчинский, коллекционер, меценат:

С очень дорогим всегда сложно расставаться. При одном из первых разговоров с директором Национального художественного музея Владимиром Ивановичем он говорит: мой самый любимый художник – это Бялыницкий-Бируля. И тогда у меня отпали все сомнения. Я это сделал с огромной радостью.

Говорят, их сердца бьются в унисон мотору мотоцикла. Но и ребятам в грубых косухах не чужды маленькие добрые дела. Вадим Жедик вместе с коллегами по байк-движению совершает их не только в праздничные дни, но и делает детям с тяжелыми недугами приятные сюрпризы.

Вадим Жедик, байкер:

Вы знаете, это мы с виду такие брутальные мотоциклисты и кажется, что у нас нет никаких чувств, никакой сердечности. На самом деле все не так. Мы очень часто ездим в детские дома, дарим детям подарки. Не только в детские дома, просто к детям ездим. И мы считаем, что каждый человек должен нести людям добро.

Нина Король:

Мне кажется, это норма для человека, который что-то имеет в этой жизни, который имеет какую-то публичность. Она же дается не только для того, чтобы зарабатывать деньги и радоваться маме с папой, а для того, чтобы как раз эти ресурсы направлять на помощь кому-то, кто в ней нуждается.

Марина Бегункова:

Когда ко мне приходят мои клиенты и делают заказы, я им всегда говорю, что 10% от вашего заказа обязательно пойдет на пошив чехлов. Люди активно радуются и некоторые говорят: давайте мы сверху дадим вам денег, добавьте на чехлы.

Алла Гребенкина:

Много людей когда участвуют, больше людей об этом будут знать. Может, кто-то хочет помочь, но не знает, как.