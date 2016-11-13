Село завтрашнего дня, или Как привлечь молодежь в деревню

Новости Беларуси. Неделя стала знаковой для белорусского села. В рабочей поездке по Могилевщине Президент поднял тему дальнейшего развития агропромышленного комплекса страны. Задача сохранить деревню выполнена. Беларусь обеспечивает не только собственные потребности в сельхозпродукции, но и ежегодно продает ее на миллиарды долларов за границу.

Следующий уровень – эффективное хозяйствование. Что это значит? Выращивать свое – много и качественно – научились. За годы модернизации в село инвестированы огромные деньги. Следующий шаг – научиться работать без госдотаций. Экономно, эффективно.

Более того – выгодно продавать. Здесь ответственность уже на управленцах. В поле – работают, а в кресле – стратегически мыслят. В том числе как самостоятельно зарабатывать без надежды на помощь из госбюджета. Каким белорусское село будет завтра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Агрогородки и поселки завтрашнего дня. Как привлекать молодых и перспективных в село. И какая инфраструктура будет радовать сельчан и жителей небольших городов?

Об агрогородках заговорили еще в 2005 году. Тогда приняли госпрограмму возрождения и развития села. И с качественно новым типом сельских поселков не прогадали. Именно в агрогородки перерастают перспективные деревни. Но чтобы население не уезжало в города, создавать нужно дополнительные рабочие места. О том самом селе завтрашнего дня на неделе – разговор на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время мы начали модернизацию нашего сельского хозяйства, прошли определенный путь, мы начинали из ничего, более того, приходилось перестраивать то, что имели. И получили определенный опыт развития не сельскохозяйственного производства, а в целом села. Сельхозпроизводство – составная часть этой модернизации. И то, что мы сделали за это время, позволило нам сохранить село. И на этом этапе сегодня нам надо посмотреть в будущее. Вот главная задача. Каким будет село завтра. А поскольку село – это люди, те места, где они живут, и производство, я поручил, чтобы комплексно были подготовлены предложения в этой части Беларуси. Почему в этой? Самое главное, что мы берем среднее и, можно сказать, даже ниже среднего производства. Потому что, если бы мы взяли лучшие и начали смотреть через них в будущее, мы бы были подвергнуты критике теми руководителями, специалистами и крестьянами, которые живут в худших хозяйствах, которые живут в средних, совсем убыточных хозяйствах. Сказали бы опять: ясно, вязли лучшие, богатые, им помогают, их поднимают. А вы возьмите эти и покажите, каким будет завтра село.

Развивать нужно и агрогородки, и бывшие центры присоединенных хозяйств, а, к примеру, в так называемые неперспективные деревни вложиться могут белорусские бизнесмены.

Александр Лукашенко:

Нам надо создать хотя бы одно хозяйство будущего. На уровне Президента будем этим заниматься. Элементы мы уже знаем: как это создавать, не превращая деревню в город. Деревня должна остаться деревней. Агрогородок, вы внесли в предложение, – это святое, это приличное село. Что там греха таить, мы не скрываем, и я тоже: в будущем люди будут жить только в агрогородках. В этих так называемых неперспективных деревнях (плохое слово, но, тем не менее) туда уже с детьми молодежь не поедет. Но, знаете, тащить никого не будем. Но бросить эти деревеньки мы не можем.

Копысь – пример хорошего городского поселка. Но, что совершенствовать, здесь есть. К примеру, социальную и производственную инфраструктуру. Генплан поселка будущего проработан детально. Над проектом работали специалисты-архитекторы. В итоге настоящий культурно-деловой центр. Деньги на обустройство поселка понадобятся немалые – 30 миллионов долларов. Но ведь на Копысь будущего равняться будут все агрогородки.

Наталья Косабуко директор УП «Институт «Витебскгражданпроект»:

Благоустройство набережной это, прежде всего, культурно-технические работы берега, откосов, небольших деревянных причалов, где лодочку можно оставить. А может быть в будущем и катамаранчик поставить.

Александр Лукашенко:

Надо посмотреть по бюджету, что мы можем из резервного фонда, чтобы не затягивать это. Мне нравится Ваш хозяйский подход. Вы выполнили то, что я и просил. Надо делать так, чтобы деревня осталось деревней, поселок – поселком. К 1 июня Копысь должна иметь тот вид по инфраструктуре, как Вы вычертили. Переулки, съезды, дороги и прочее. Пусть они не будут забетонированы и заасфальтированы, но они должны быть отгредированы, а кое-где и подсыпаны.

Сегодня Копысь – не просто городской поселок. Один из наиболее древних центров керамического ремесла. Здесь живут настоящие умельцы. Вот только творчество можно и нужно поставить на экономические рельсы.

Кстати, молодежь из этого городского поселка уезжать не спешит. Что не удивительно. Например, это – комбинат строительных материалов – ведущая организация Витебской области в сфере деревообработки. 10 лет назад завод перенесли из Орши специально. Для создания новых рабочих мест. Сегодня здесь работает полсотни местных жителей, – делится своими наблюдениями Юлия. Почти 100% продукции предприятия идет на экспорт: Германия, Польша, страны Балтии. Пометка made in Belarus сегодня –знак качества.

Юлия Борознова, работник Оршанского комбината строительных материалов:

Можно жить, есть, где отдохнуть, работать и для детей школы и все остальное тоже есть. Отсюда люди не стремятся уходить. Последнее время ситуация на предприятии улучшается. Всем нравится работать, а заработная плата повышается. И здесь специалисты работают, которые уже давно.

Около полутора тысяч агрогородков и более $50 млрд на развитие села. Cтрана вкладывает средства в сельское хозяйство. Могилевская область пошла дальше. Сегодня здесь предлагают создать интегрированную структуру. В основе – три населенных пункта. Холдинг будет экспортоориентированный. А вот перспективной специализацией станет молочно-мясное скотоводство. В итоге производство молока вырасти должно почти в 2,5 раза. А вот выручки планируется получить около $37 млн. Правда, главный вопрос здесь – эффективность.

Александр Лукашенко:

Мы должны подключить сюда инвестора. Пусть это будет частник, не частник. Он должен реализовать замысел. Он должен реализовать идею сельхозпредприятия – холдинга будущего. Производство и люди – это хорошо, но важна еще переработка и реализация продукции. Когда весь цикл в одних руках, тогда есть и прибыль. Мы умеем это делать? Конечно же, умеем.

Строительство новых домов и улиц, ремонт дорог, центральное водо- и газоснабжение, дошкольные учреждения и школы, объекты торговли – все это есть в современных агрогородках. Тем не менее порядок здесь надо поддерживать, уверен Президент. И Копысь должен стать примером. Все итоги подведут в конце года. Тогда же посмотрят и на эффективность работы всех ветвей власти.

Александр Лукашенко:

Мы нарисовали красивую картинку, нас сегодня услышат. Александрийское создали – теперь тут что-то создадим. И точка. Параллельно вы должны работать в Шкловском, Могилевской, Витебской областях. Вот по этому принципу. Сразу все не сделаем. Конечно, здесь сделаем быстрее, поскольку нам надо маяк, надо показать, как делать это на земле, не только в картинках. Но везде вы начинаете зимой думать, а с весны – работать. Везде, по всем областям, по всей республике. Еще раз подчеркиваю: деревня должна остаться деревней. Нам не нужны на месте деревни города. И если мы вот такие условия начнем создавать, люди из городов поедут жить сюда.

В некоторых небольших городах лоск, кстати, уже наводят. Взять хотя бы соседний Шклов. Местный ледовый строить начали еще в 2009 году. Сегодня вниманию всех – результат кропотливой работы. Местным Михайловым, Петровым и Харламовым ездить в Могилев больше не нужно. И это только начало.