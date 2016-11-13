Рынок поддельных документов в Беларуси: что чаще всего подделывают и чем это может обернуться

Новости Беларуси. На неделе в Пинске поймали 86-летнюю жительницу города, которая ездила с липовым удостоверением 20 лет. Как оказалось, не одна она экономила таким образом на проезде. За последнее время в Пинске возбудили 10 похожих уголовных дел.

Уголовный кодекс гласит, что подделка документов наказывается вплоть до 2 лет ограничения свободы. Что чаще всего подделывают и насколько легко это можно сделать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На просторах всемирной паутины, да и в сетях социальных такого добра, как предложения: вам справку медицинскую подделать – сегодня не мало. И перечень документов широк: больничные, проездные, водительское удостоверение. В общем, на что смекалки народной хватает.

И рисуют не только для продажи, но и себе лично. Надежда Васильевна работает контролером почти 20 лет. На ее счету не один десяток выявленных на глаз поддельных документов: проездные, студенческие, удостоверения инвалида и даже водителя. Порой ручки очумелые выходят за рамки приличия, приклеивая на документ с женскими инициалами фото мужское.

Так в Пинске бдительные контролеры поймали стариков-разбойников на «липе». За поддельные льготы заведено сразу 10 уголовных дел.

Несмотря на срок реальный промышлять злоумышленники не перестают. Дмитрий – студент 5 курса. Лицо молодой человек попросил скрыть, ведь если узнают в университете, пиши пропало и образование, и карьера. Но не ему одному приходилось через социальные сети заказывать себе медицинские справки. И при этом ни разу не попались.

Вот и мы в поиск отправляемся. Среди объявлений в Интернете находим номер телефона, под которым указано, что справку заказать можно совершенно любую. Милая девушка говорит открыто, что их услуги нам обойдутся в 20 долларов. Но гарантий никто не дает. А справку с печатями нам пришлют. Сервис.

А вот что бы выйти на прямой контакт, приходится изрядно попотеть. Здесь дело случая свою роль сыграло… Удалось найти курьера, через официальный сайт компании, где синим по белому водительское удостоверение предлагают и даже поясняют, как себя вести с такой игрушкой нужно.

Максим Слиж, СТВ:

В назначенное время приходим в указанный двор. Не подумайте, что у меня проблемы с головой, потому что говорю в руку. Здесь спрятан микрофон, а в рюкзаке – скрытая камера. Осталось набрать номер.

Через 10 минут во дворе появляется и наш собеседник. С собой никаких поддельных документов – ведь это улики. Объясняет на пальцах, что цена у липовых прав – 300 долларов, придется подождать минимум неделю, и снова ни гарантий, ни перспектив.

Каждый год попадаются почитатели авто, которых прав водительских в ГАИ лишили, но почему-то люди верят, что подделка сработает. А зря, ведь им также грозит уголовная ответственность.

На что только не способны пойти одни люди ради наживы, а другие – а вот здесь не совсем понятно. Ведь нашу границу с поддельными штампами и паспортами не пройти. В национальном аэропорту ежегодно попадаются своего рода уникумы с визами сомнительного качества и даже паспортами.

Подделывать пытаются все, что на ум приходит… Чеки, финансовые накладные, автобусные билеты, но примитивным остается способ – компьютер и принтер. А глаз наметанный из всей палитры красок нужную найдет.

Остается весомым аргумент – какого бы качества «липа» не была, настоящей не станет. Будь это диплом об образовании или медицинская справка в бассейн – отвечает и тот, кто дату пытается ручкой изменить, и тот, кто эту дату со своей фотографией выдает за подлинную. Выбор каждый оставляет за собой…