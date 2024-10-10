«Всем плевать». Андрей Муковозчик объяснил, какие права бывают у белорусов в эмиграции

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Зовите к экранам молодых и давайте с ними поговорим о будущем. То есть насчет отъезда. Ну, ладно, ты, зная о жизни не больше, чем кусок ткани на ветру, ищешь свободы. И поэтому собираешься в Польшу. Ну, ты же не дурак и не дура – не в Литву же, право слово. В Польше денег больше, перспективы в Польше. Ты считаешь, что на родине у тебя нет перспектив? Ты ошибаешься. Ошибаешься в главном: для поляков, даже для поляков, уж не говоря о разных общеевропейцах, ты никогда не станешь своей или своим. Хоть замуж выйди, хоть обрезание сделай, хоть что. Никогда. На родине ты свой, своя, ты дома. Ты в родной, привычной тебе и любящей тебя, а не приезжего мигранта, среде. В эмиграции же социальные лифты будут работать мимо тебя. Авторитет, влияние, место в жизни – это не про тебя. Местная муниципальная политика будет делаться помимо тебя. Урбанизация твоего местечка будет проистекать без учета твоего мнения. Все будет происходить так, как надо им – хозяевам страны.

Андрей Муковозчик:

Дети твои тоже будут там чужими. Даже кошки с собаками. Но особенно жалко эмигрантских детей. Коллеги собрали цитаты из групп, где беглые родители делятся опытом буллинга их детей, а заодно и поддерживают друг друга, чтобы не повеситься. Сыну 14 лет. В Познани гнобили, что белорус и приехал сюда, все свелось к драке – разбили бровь. Переехали в Варшаву. Началось все сразу с беседы в туалете с одноклассниками. Итог – порван рюкзак, порвана рубашка, синяк на руке… Ребенок приходит домой, а у него кровь хлещет из носа, мы к медикам – перелом. Признался, что трое поляков просто избили… Познань, Варшава, Гданьск… Где только ни пробовали. Сын и дочь, 11 и 14 лет, плачут по ночам… У сына все проще – пришел с синяками на руках. Про дочку соседка рассказала: видела, как к ней приставали старшие ребята-поляки на школьном дворе и пытались «задрать юбку». Я очень переживаю, чтобы не изнасиловали. Двенадцатилетняя дочь каждый день просто плачет навзрыд. Ее не пускают поляки в класс, типа белорусы пускай учатся в Беларуси или сидят тут около класса на коридоре.

Андрей Муковозчик:

Из последних новостей, цитирую: «Политическую беженку из Беларуси с другом-украинцем избили на улице в Лодзи». Буднично наваляли на глазах у прохожих, в больнице «восстановили барабанную перепонку», полиция брать заявления не стала. «Я чувствовала себя в Польше в безопасности», – рассказывает про собственную глупость некая Карина, – «а потом ты понимаешь, что ты абсолютно никто и ничто». – Плачет. «И обращение в полицию не принесло мне облегчения. Я просто не знаю, что с этим делать». Вот и все. Все, что она может сделать – это пожаловаться таким же бесправным недожурналисткам. Даже при том, что у нее «парень воевал в полке… у него побратимы…». Всем плевать. И даже суд, реши он кого-то наказать, не вернет ни ей, ни тебе ни слух, ни самоуважение, ни отсутствие страха.