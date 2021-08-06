«Вселяет ещё больший оптимизм». Владимир Караник рассказал об успехах гродненского региона

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.

Как бы ни складывалась ситуация вокруг страны, однозначно сегодня надо быть сплоченными как никогда – это во-первых. А во-вторых, еще больше внимание уделять экономике страны. Ведь пока нас «душит» Запад санкциями, мы должны наращивать экспорт на других, более дружественных рынках. И с этим проблем точно нет и не будет: белорусское знают во многих странах, и знают как качественное и по хорошей цене.