Лукашенко на открытии моста в Гродно: «Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить»

Четырехполосный Восточный мост в Гродно долгожданный. Ведь в городе, по статистике на конец 2018 года, на 1000 жителей приходилось 363 легковых автомобиля, и это больше, чем по другим областям и Минску. Также вырос и сам город, который Неман делит на две части.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мост, который мы открываем сегодня, вы знаете и этим гордитесь, самый высокий в нашей стране. Должен вам сказать: мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется. И бывший ваш губернатор, и нынешний ратовали за то, чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строителям – в рекордно короткий срок, всего полтора года, они создали такое чудо, красивейший мост. Год-два, здесь будет проведено окончательно благоустройство. Я уверен, что гродненцы будут приводить своих детишек сюда, показывать этот строительный объект. И будут им гордиться.