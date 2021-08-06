Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия моста Восточный через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.
Лично для Президента открытие Восточного моста – событие не менее важное, чем для самих гродненцев. И на память в конце церемонии Александру Лукашенко подарили хрустальный мост.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знал, что будет такой подарок. Но я не думал, как вы могли его так соорудить. Спасибо большое. Это уже, наверное, чтобы во Дворце Независимости был…
– Так точно. Я там видел подобное.
– Я понял, я так и сделаю.
Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром». Читайте здесь.