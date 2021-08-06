Прямой эфир

Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?

06 августа 2021 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия моста Восточный через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.

Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?-1

Лично для Президента открытие Восточного моста – событие не менее важное, чем для самих гродненцев. И на память в конце церемонии Александру Лукашенко подарили хрустальный мост.

Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знал, что будет такой подарок. Но я не думал, как вы могли его так соорудить. Спасибо большое. Это уже, наверное, чтобы во Дворце Независимости был…
– Так точно. Я там видел подобное.
– Я понял, я так и сделаю.

Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?-7

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром». Читайте здесь.

# Мосты Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Разделяю эту медаль со всеми вами». Ванесса Колодинская поделилась своими эмоциями сразу после награждения
06 августа 2021 16:28

«Разделяю эту медаль со всеми вами». Ванесса Колодинская поделилась своими эмоциями сразу после награждения

Алексей Дзермант: прошёл почти год после выборов Президента и последовавших событий. В чём был смысл произошедшего?
06 августа 2021 16:19

Алексей Дзермант: прошёл почти год после выборов Президента и последовавших событий. В чём был смысл произошедшего?

«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Вот что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов
06 августа 2021 16:12

«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Вот что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов