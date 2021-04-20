«Всего за год у нас высаживается примерно 2,5 тысячи деревьев». Где в Борисове появился новый мини-парк?

Новости Беларуси. В борисовском микрорайоне Агрегаты появился мини-парк. Здесь, на улице Полка Нормандия-Неман, высадили 25 молодых деревьев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В борисовском микрорайоне Агрегаты появился мини-парк. Здесь, на улице Полка Нормандия-Неман, высадили 25 молодых деревьев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На этом благоустройство города не закончилось. В разных частях Борисова появилось почти 200 саженцев. Больше всего – на улицах Ватутина и Орджоникидзе. Часть деревьев была высажена во время республиканского субботника.
Наталья Орешко, заместитель директора Борисовского городского предприятия «Жилье»:
Всего за год у нас высаживается примерно 2,5 тысячи деревьев и где-то 450 кустов. Будет делаться благоустройство у нас, естественно, улиц после зимы. Кладутся тротуары, пешеходные дорожечки, плюс ко всему идет благоустройство памятников, много убирается дворовых территорий, приводятся в порядок детские площадки игровые.
Как только потеплеет, специалисты приступят к формированию клумб. На улицах города высадят более 280 тысяч цветов. В распоряжении коммунальщиков две теплицы. Там и выращивают растения для посадки.