Можно даже открыть своё дело. В Беларуси помогают людям с инвалидностью в трудоустройстве

Люди с ограниченными возможностями нуждаются в социальной защите в особенной степени, в том числе в вопросах трудоустройства. В Трудовом кодексе прописано, что инвалиды пользуются в нашей стране правом на труд наравне со всеми трудоспособными гражданами.

Галина Кулаковская, начальник отдела организации работы государственной службы занятости населения Министерства труда и социальной защиты:

Данная категория граждан относится к гражданам, которым государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия занятости населения. Содействие занятости населения лицам с инвалидностью осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. Такая программа включает в себя: обучение, трудоустройство и адаптацию к трудовой деятельности. При обращении в службу занятости люди с инвалидностью имеют право воспользоваться широким спектром услуг, наравне с другими нуждающимися в работе людьми. Галина Кулаковская:

Обучение для лиц с инвалидностью бесплатное. В период прохождения обучения люди с инвалидностью получают стипендию и при необходимости материальную помощь.

Программа адаптации к трудовой деятельности направлена на приобретение либо совершенствование профессиональных навыков, а также на восстановление трудовых способностей. Галина Кулаковская:

В ходе данного мероприятия наниматели получают компенсационные расходы, связанные с оплатой труда инвалидов, а инвалиды в свою очередь получают некие профессиональные навыки и возможности в дальнейшем трудиться уже в своем новом состоянии. Программа адаптации может длиться от 6 месяцев до 1 года и по итогам всех мероприятий наниматель может продолжить отношения с таким работником либо лица с инвалидностью после адаптации могут получить содействие в трудоустройстве у другого нанимателя.

Галина Кулаковская:

Для людей, которые, так сказать, чувствуют неуверенность при собеседовании либо при поиске работы, служба занятости предоставляет услугу так называемую сопровождаемого трудоустройства. Она заключается в том, что специалист службы занятости от начала самого поиска работы до заключения трудового договора помогает человеку найти себя на рынке труда. Центры занятости могут не только предоставить место работы, но и помочь открыть свое дело. Служба занятости финансирует первоначальные затраты на организацию деятельности. Стартап равен 11 бюджетам прожиточного минимума. Галина Кулаковская:

Сегодня эта сумма составляет 3 262 рубля и эти средства могут быть использованы на любые расходы, связанные с организацией собственного дела. Также сегодня государство имеет возможность профинансировать расходы нанимателей, связанных с созданием рабочих мест для инвалидов.

Помочь в трудоустройстве готовы каждому, независимо от возраста и возможностей. Тем, кто не определился, предлагают пройти специальные курсы.

Татьяна Щерба, заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

У нас люди приходят со 2-й и с 1-й группой инвалидности. Есть 2-я нерабочая группа, 2-я рабочая группа, у кого-то есть трудовые рекомендации, у кого-то нет. Можно поработать в мастерской по керамике. Также у нас есть швейная мастерская. Можно попробовать себя в кулинарном направлении. В перспективе у нас будет открываться и столярная мастерская, потому что большая часть посетителей мужского пола. Также планируют организовать еще один вид деятельности: можно будет делать продукцию реабилитационного плана для людей с инвалидностью. Сотрудники территориального центра не остаются в стороне.

Инна Герасимова, директор территориального центра социального обслуживания населения Центрального района г. Минска:

Индивидуальная программа реабилитации, где прописаны те средства реабилитации, которые ему необходимы. С этой программой или родственники, или сам инвалид обращаются к нам в отделение, ему выдаются средства реабилитации. Кроме этого, инвалиды могут получить материальную помощь из фонда соцзащиты, подтвердив свою трудную жизненную ситуацию.

Сюда относится и психологическая, юридическая и гуманитарная помощь. Как только человек получает группу инвалидности, специалисты центра сразу же выезжают по адресу его проживания, исследуют территорию и материально-бытовое положение, чтобы по возможности установить безбарьерную среду.