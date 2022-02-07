«Нет очерёдности, плановый приём пациентов». Как работают поликлиники Минска в выходные дни?

Новости Беларуси. В Минске продолжается вакцинация детей против COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже привиты более 3 500 человек. Например, в 6-й поликлинике укол здоровья получили 114 маленьких пациентов.

Прививают школьников в возрасте от 12 до 17 лет китайским препаратом. Единственное условие – письменное согласие законных представителей. Перед процедурой детей осматривает врач, измеряет артериальное давление, температуру и сатурацию. После одобрительного заключения делают прививку.

Кирилл Савостенко, заведующий отделением 6-й городской детской клинической поликлиники: Через три недели дети ревакцинируются, те, которые получили первую дозу вакцины, вторая ревакцинация включает всю ту же процедуру – осмотр врача. Никто не обращался с теми или иными жалобами на течение поствакцинального периода, поэтому мы можем смело заявлять о том, что данная вакцина легко протекает, не вызывает никаких побочных эффектов.

Также в учреждениях здравоохранения подвели итоги работы за выходные – из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 минские поликлиники перешли на семидневный режим работы.

Анна Котова, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники:

В нашем Московском районе в это воскресенье было принято до 20 пациентов в красных зонах и ориентировочно такое же количество визитов к детям на дом было выполнено. Нагрузка по взрослым поликлиникам была несколько больше – до 50-60 пациентов. Можно оценить результаты нашей работы, потому что нет очередности, плановый прием пациентов, работа в красных зонах продолжается.

Сейчас медики готовятся к вакцинации детей на базе минских школ. Для этого формируются выездные бригады. Для родителей школьников перед прививочной кампанией проведут собрания.