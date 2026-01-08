Китайские тайконавты провели особые тренировки в пещерах под Чунцином

Китайские тайконавты завершили необычные тренировки, в рамках которых четыре группы поочередно провели около недели в пещерах под Чунцином. Участие приняли 28 человек. При средней температуре воздуха около 8 градусов и самой высокой влажности – 99 % – они проводили исследования пещерного грунта и выполняли другие задачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день тайконавты исследовали различные ответвления скважин. Как говорят организаторы учений, напряженность работы можно сравнить по сложности с выходом в открытый космос. Составление карт, мониторинг десятков параметров окружающей среды, сбор образцов микроорганизмов – и это лишь малая часть того, что входило в план. Кроме того, отрабатывались действия по реагированию на чрезвычайные происшествия, в том числе неожиданное получение травм.

У Бинь, сотрудник Китайского центра исследований и подготовки тайконавтов: Мы организовали эти тренировки исходя из задач, нацеленных на развитие космической отрасли. В естественных условиях с повышенной опасностью тайконавты повышали способность работать в команде, проводить научные исследования, реагировать на чрезвычайные ситуации. Учения были направлены на повышение физической выносливости и психологической устойчивости при работе в экстремальных условиях.

Цзян Юань, сотрудник Китайского центра исследований и подготовки тайконавтов:

Во время тренировок мы проводили постоянный мониторинг психологического состояния тайконавтов и оказывали им психологическую поддержку. А еще мы собирали данные о том, как влияет работа в экстремальных условиях на психику человека. Они помогут нам в разработке более эффективной программы психологической поддержки тайконавтов при длительных космических полетах, в том числе во время лунных миссий.

Нынешние тренировки стали продолжением серии учений, проведенных тайконавтами в джунглях. В китайском центре исследований и подготовки уверены, что способность работать в различных условиях позволит лучше подготовить будущие экипажи к освоению внеземного пространства.