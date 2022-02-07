929 участков. В Минской области сформировали комиссии по проведению республиканского референдума
Новости Беларуси. В Минской области организовано 929 участков для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Они разместились в том числе на базе санаториев, домов отдыха, больниц и воинских частей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего в центральном регионе сформированы 24 комиссии – областная, Жодинская городская и районные. В их состав вошли 289 человек. Среди них представители общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, обычные граждане. Большинство избранных членов имеют опыт работы в подобных комиссиях. Продолжаются в области и диалоговые площадки.
Елена Ажойчик, председатель Пуховичской районной комиссии по референдуму:
Провели эти диалоговые площадки – более 40. Проводили как представители парламента, так и представители республиканских органов управления, представители районного исполнительного комитета. Люди, конечно, активно высказывали ту позицию, что сохраняется социальная направленность государственной политики. Гарантировано право на образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение.
Основной день голосования по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля. Также предусмотрено и досрочное голосование: с 22 по 26 февраля включительно.