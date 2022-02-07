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929 участков. В Минской области сформировали комиссии по проведению республиканского референдума

07 февраля 2022 15:15
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Новости Беларуси. В Минской области организовано 929 участков для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Они разместились в том числе на базе санаториев, домов отдыха, больниц и воинских частей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

929 участков. В Минской области сформировали комиссии по проведению республиканского референдума-1

Всего в центральном регионе сформированы 24 комиссии – областная, Жодинская городская и районные. В их состав вошли 289 человек. Среди них представители общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, обычные граждане. Большинство избранных членов имеют опыт работы в подобных комиссиях. Продолжаются в области и диалоговые площадки.  

929 участков. В Минской области сформировали комиссии по проведению республиканского референдума-4

Елена Ажойчик, председатель Пуховичской районной комиссии по референдуму:  
Провели эти диалоговые площадки – более 40. Проводили как представители парламента, так и представители республиканских органов управления, представители районного исполнительного комитета. Люди, конечно, активно высказывали ту позицию, что сохраняется социальная направленность государственной политики. Гарантировано право на образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение.  

929 участков. В Минской области сформировали комиссии по проведению республиканского референдума-7

Основной день голосования по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля. Также предусмотрено и досрочное голосование: с 22 по 26 февраля включительно.  

# Референдум # общество # Елена Ажойчик # Фотофакт

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