Бразилия впервые обошла США по объёмам производства говядины

Бразилия впервые обошла США в объемах производства говядины. По оценкам экспертов, в 2025 году страна превысила прогнозы на сотни тысяч тонн, сняв напряжение на мировом рынке и помогая сдержать рост цен на эту продукцию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразилия теперь является крупнейшим экспортером говядины: в 2025-м поставки составили почти 17 миллиардов долларов. Официальные данные по производству будут опубликованы в феврале, но аналитики уже повысили свои прогнозы. Фермеры активно отправляют скот на убой, пользуясь высоким спросом со стороны Китая и США, где дефицит поднял цены до рекордных уровней. Обычно массовый забой ведет к снижению производства, когда хозяйства начинают восстанавливать поголовье.

Однако в Бразилии рост продуктивности может смягчить этот эффект. В отрасли отмечают: скот быстрее осеменяют и откармливают, раньше отправляют на убой. Если прогнозы подтвердятся, минувший год станет первым, когда Бразилия официально превзойдет США. В Штатах выпуск снизился почти на 4 % – до 11 миллионов 800 тысяч тонн. Это связано с многолетней засухой.