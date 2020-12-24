Уникальный детский сад открыли в Бобруйске. В нём есть группа для малышей с тяжёлыми нарушениями речи

Новости Беларуси. В Бобруйске 24 декабря открыли уникальный детский сад, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Он рассчитан на 240 мест – это 13 групп, одна из которых специальная для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Здесь созданы условия для всестороннего развития детей – есть бассейн, гимнастический, спортивный и музыкальный залы, а также отдельные кабинеты для работы с психологом и дефектологом. На праздничное мероприятие приехали представители власти с подарками. Малыши получили от гостей конфеты, а администрации сада передали сертификаты на приобретение игрового и спортивного оборудования.

– Возьмете меня к себе? Давай, что мы с тобой нарисуем? Что у тебя здесь? Это шарики ты рисуешь?

– Да.

– Вот здесь давай шарик нарисуем.