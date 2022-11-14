Всегда мечтали перенести сокровища из игры в реальность? Белорусы разработали такое приложение

Поздравляем! Вам удалось раздобыть уникальную жемчужину. Проект Wind of luck – тот самый ветер удачи, который унесет в волшебный мир скидок и выгодных предложений!

Вячеслав Малнач, фаундер проекта Wind of luck:

Цель проекта – соединить виртуальный и реальный мир. Когда пользователи что-то делают в мобильных играх, они не могут это получить. А в нашем приложении ты можешь это получить, привезти домой, съесть, добыть. В нашей игре кроме каких-то скидок и предложений от партнеров реализован функционал собирания коллекций. Это реальные исторические монеты, сделанные нами, разработанные в трехмерном виде.

Примерить на себя роль настоящего охотника за сокровищами просто. Открываем приложение, вооружаемся виртуальным металлоискателем и отправляемся на поиски ценного клада. Когда вы услышали сигнал, нажимаем на лопату и делаем первый коп.

К слову, заполучить редкий артефакт можно иначе. Рогатка и камень вам в помощь. Сбивайте воздушные шарики и получайте приятные бонусы в подарок.

Аля Авраменко, ко-фаундер проекта Wind of luck:

Все предметы, которые вы находите, попадают в рюкзак. Там место ограничено, поэтому не забывайте переносить предметы на склад, чтобы освобождать больше места. Оказывается, я уже нашла купон от пиццерии на приятный бонус. Хорошая идея. Легким движением руки виртуальная находка превращается во вполне реальное вознаграждение. Приятного аппетита!

Нам принесли пиццу и чизкейк в подарок по нашему промокоду из игры.

Оценили неповторимый вкус победы по достоинству и ключевые игроки экономического рынка Беларуси. Команда перспективных разработчиков сегодня – яркие представители самого масштабного в республике конкурса молодых предпринимателей. Стартап-марафон Белагропромбанка – первый серьезный шаг навстречу заветной мечте.

Яна Малнач, ко-фаундер проекта Wind of luck:

У нас большая команда, нас всего пять человек. Слава – фаундер, душа и мозг всего. На мне вся операционная деятельность, работа с клиентами. Аля – IT-специалист – принимала участие и в разработке продукта. Инновационная идея, трудолюбие и вера в себя помогли команде войти в число лучших. Образовательный этап успешно пройден, этап акселерации набирает обороты.

Сергей Ничепорук, бизнес-трекер:

Можно легко масштабировать тем, что клиентов сетевых достаточно. База данных своя довольно большая, соответственно, трафик изначально высокий. Есть контакт! Найти общий язык с наставником было легко. Вдохновение и высокая мотивация – то, что объединило участников творческого тандема. Ребята научились расставлять приоритеты и наконец достигли главной стратегической цели.

Яна Малнач:

Приложение доступно в сторах, его можно скачать. У нас уже проходят пилоты. Сегодня у нас уже есть плательщики, крупные сетевые партнеры. За время акселератора, работы с трекером при помощи банка мы точно понимаем, куда идем, что для этого делаем – дальнейшие шаги. Неоценимый вклад в общее дело внесли и организаторы стартап-марафона!

Алексей Аксючиц, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Белагропромбанк организовал встречи со своими корпоративными клиентами, чтобы ребята могли договориться о партнерских программах, сервисах и предложить в своем мобильном приложении продукцию, услуги этих клиентов банка. В рамках поддержки стартап-движения Белагропромбанк на регулярной основе помогает встречаться стартапам и бизнесу, чтобы они могли удовлетворить потребности друг друга.