Главная елка страны и встреча с Президентом во Дворце Независимости: кого пригласят на праздник

Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает шествие по стране с новогодним настроением и особой миссией – исполнить мечты и подарить праздник тем, кто в эти дни так нуждается во внимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении месяца бизнесмены, политики, представители власти, медиаперсоны посещают интернаты, детские больницы, приемные и опекунские семьи. Благотворительному проекту уже два десятка лет. И с каждым годом тех, кто верит в волшебство, становится все больше. Кульминацией этого праздничного марафона по традиции станет Главная елка страны. Праздник пройдет 28 декабря во Дворце Республики. Яркое представление и сказочные герои соберут почти 2500 ребят со всех регионов Беларуси. Приедут в Минск также учащиеся из Латвии и Литвы.

Ну а днем ранее состоится еще одна важная встреча. Победителей школьных Олимпиад, начинающих ученых и отличников в учебе под Новый год приглашает в гости Президент – во Дворец Независимости – место, где проходят важные политические и экономические события страны, встречи с мировыми лидерами.