Белоруска нашла сына, похищенного родным отцом 4,5 года назад. Как ребенку не стать разменной монетой при разводе родителей
Новости Беларуси. Четыре с половиной года понадобилось женщине из Минска, чтобы разыскать своего сына, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2013 он вместе с отцом – ее бывшим мужем – уехал в Гомель. Именно там и теряются следы тогда еще 5-летнего мальчика.
Его объявили в международный розыск. И вот только сейчас по невероятному стечению обстоятельств мальчика обнаружили в его 10-й день рождения. Именно в этот день поисковики еще раз разместили фотографию Романа, и случилось чудо – его узнали в Керчи. Сейчас мальчик уже дома в Минске.
Так выясняют отношения папа и мама в Керчи. Он – от большой любви решил украсть ребенка. Из Минска увез в Россию и исчез на четыре с половиной года. Мама искать пыталась. МВД, «Ангел», затем Интерпол. В день рождения сына помогли добрые люди. Позвонили, рассказали, где забрать. И снова – кровью по сердце.
Александр Смолев:
Проживает со мной более 4 лет. Ребенок успокоился, у него прошли все абсолютно болячки, которые у него были диагностированы.
Светлана Руденкова:
Крики стояли, маты, оскорбления. Я пыталась говорить: «Саша, давай поговорим». Но нет. Меня выгоняли из дома, из квартиры. Ребенок напуганный.
Будет трепетать интернет – похитил. Это действительно так. Вслушайтесь, что папа мог бы рассказывать 10-летнему Роме, если бы снимать не стали.
Максим Слиж, СТВ:
А вы сами думали, что означает делить детей? Разорвать их пополам? А что такое любовь? У любви, как и у этой ротонды: есть основа – нежность, взаимопонимание. Нельзя разделить то, что сердцу дорого.
Психолог Дарья Черетун не советует, а просит. Хотите разводиться – попробуйте объяснить, что ни вы детей не любите, а обстоятельства такие… Не стоит пользоваться любовью, как удобным обстоятельством. Они, наши дети, не виноваты. Вы теперь для их психики стали главной угрозой.
Дарья Черетун, психолог:
Это способ манипулирования, показать, как мне было больно в отношениях с тобой. Пусть тебе будет больно, как покажу это через ребенка. Я от тебя отниму самое важное, самое ценное.
Суд назначает своеобразное лекало. Мама практически всегда права, а значит, и дети должны быть с ней. А Олег Викторович (его общественная деятельность заключается в том, чтобы помогать отцам в борьбе за детей) не верит такой догме. И вот почему. Мамы, любимые мамы, бывают страшнее – сухих ине сердобольных отцов. Послушайте, что делают, кажется, умные люди и как говорят?!
Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:
В 12 лет девочку поставили на учет в психдиспансер. Мать говорит: «Ну и что? Нормально, хорошо». Ее устраивает. «Когда исполнится ей 18, я сниму ее». Так она ведь уже судьбу испортила ребенку. Мать установила таким образом, что видеться отец с ребенком не будет. Ссылаться стала на психическое расстройство: ребенку при виде отца плохо становится, ребенок страдает психически.
Вот этот товарищ, а по-другому папу Ромы назвать сложно. Подделал документы, выкрал сына и, будучи программистом, залег на дно. Работал удаленно. Не звонков, не приветов. Теперь ему по нашему законодательству положено наказание. Вот какое.
Тамара Красовская, депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:
Здесь человек будет привлекаться к уголовной ответственности за похищение ребенка вне рамок закона. Это очень серьезный случай, который вопиющий и недопустим в нашей стране вообще.
Примеров того, как отцы и матери используют своих детей для целей корыстных, уйма. И мы об этом еще в программе «Неделя» расскажем.
А вот вам последний аргумент, который может не только сломать психику взрослому человеку, но и сделать из маленького – овощ.
Олег Бакулин:
Отец заправлял рубашку в брюки ребенку – готовил его на выход. Мать обвиняет в сексуальном домогательстве, что он засовывал руку ему в штаны. Это нормально? Вот ей можно засунуть руку в штаны. А отцу, оказывается, нельзя.
Вслушайтесь в то, что говорят специалисты. Подумайте о детях своих. Поделить неделимое – невозможно. А убить желание любить папу и маму, жить и быть любимым – можете вы. И развод – это не всегда обман.
Максим Слиж:
Мы не можем быть плохими или хорошими. Мы – родители. И ничто не позволяет нам, амбициозным, размениваться детьми, будто монетами.
А в следующей программе «Неделя» я расскажу о том, что не всегда мама права, пусть и суд практически всегда на ее стороне.