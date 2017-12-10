Белоруска нашла сына, похищенного родным отцом 4,5 года назад. Как ребенку не стать разменной монетой при разводе родителей

Новости Беларуси. Четыре с половиной года понадобилось женщине из Минска, чтобы разыскать своего сына, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2013 он вместе с отцом – ее бывшим мужем – уехал в Гомель. Именно там и теряются следы тогда еще 5-летнего мальчика.

Его объявили в международный розыск. И вот только сейчас по невероятному стечению обстоятельств мальчика обнаружили в его 10-й день рождения. Именно в этот день поисковики еще раз разместили фотографию Романа, и случилось чудо – его узнали в Керчи. Сейчас мальчик уже дома в Минске.

Так выясняют отношения папа и мама в Керчи. Он – от большой любви решил украсть ребенка. Из Минска увез в Россию и исчез на четыре с половиной года. Мама искать пыталась. МВД, «Ангел», затем Интерпол. В день рождения сына помогли добрые люди. Позвонили, рассказали, где забрать. И снова – кровью по сердце.

Александр Смолев:

Проживает со мной более 4 лет. Ребенок успокоился, у него прошли все абсолютно болячки, которые у него были диагностированы.

Светлана Руденкова:

Крики стояли, маты, оскорбления. Я пыталась говорить: «Саша, давай поговорим». Но нет. Меня выгоняли из дома, из квартиры. Ребенок напуганный. Будет трепетать интернет – похитил. Это действительно так. Вслушайтесь, что папа мог бы рассказывать 10-летнему Роме, если бы снимать не стали.

Максим Слиж, СТВ:

А вы сами думали, что означает делить детей? Разорвать их пополам? А что такое любовь? У любви, как и у этой ротонды: есть основа – нежность, взаимопонимание. Нельзя разделить то, что сердцу дорого.

Психолог Дарья Черетун не советует, а просит. Хотите разводиться – попробуйте объяснить, что ни вы детей не любите, а обстоятельства такие… Не стоит пользоваться любовью, как удобным обстоятельством. Они, наши дети, не виноваты. Вы теперь для их психики стали главной угрозой.

Дарья Черетун, психолог:

Это способ манипулирования, показать, как мне было больно в отношениях с тобой. Пусть тебе будет больно, как покажу это через ребенка. Я от тебя отниму самое важное, самое ценное. Суд назначает своеобразное лекало. Мама практически всегда права, а значит, и дети должны быть с ней. А Олег Викторович (его общественная деятельность заключается в том, чтобы помогать отцам в борьбе за детей) не верит такой догме. И вот почему. Мамы, любимые мамы, бывают страшнее – сухих ине сердобольных отцов. Послушайте, что делают, кажется, умные люди и как говорят?!

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

В 12 лет девочку поставили на учет в психдиспансер. Мать говорит: «Ну и что? Нормально, хорошо». Ее устраивает. «Когда исполнится ей 18, я сниму ее». Так она ведь уже судьбу испортила ребенку. Мать установила таким образом, что видеться отец с ребенком не будет. Ссылаться стала на психическое расстройство: ребенку при виде отца плохо становится, ребенок страдает психически. Вот этот товарищ, а по-другому папу Ромы назвать сложно. Подделал документы, выкрал сына и, будучи программистом, залег на дно. Работал удаленно. Не звонков, не приветов. Теперь ему по нашему законодательству положено наказание. Вот какое.