Всегда ли нужно быть лучшим? Поговорили с психологом о синдроме отличника

Желание сделать свою работу хорошо похвально, но оно не всегда на благо человеку и иногда мешает жить. Синдром отличника – нездоровая зависимость от одобрения окружающих. Это стремление достигать успеха и похвалы во всем, не позволяя себе проигрывать. Это также навязчивая зацикленность на оценках, при этом учебой человек не наслаждается.

Галина Швец, детский психолог:

И чаще всего это идет с детства, когда родители предъявляли ребенку очень высокие требования. Когда они требовали успеха во всех делах ребенка, когда они не отделяли личность ребенка от отметок. Этого не должно быть. Мы отделяем личность ребенка от его поведения. Также это часто проявляется, когда родители часто ругают и наказывают за ошибки. Мария Бунчикова, психолог:

Синдром отличника – это комплекс психологических черт у человека, который стремится к одобрению окружающих. Такие черты присущи детям и взрослым, которые застряли в позиции хорошего ученика.

Данный психологический синдром характерен не только для тех, кто учится в школе или университете, но и для уже взрослых работающих людей. И часто они чувствуют себя подавленными и беспомощными, если их труд не оценен на «отлично». Сила эмоций и переживаний в такие моменты доставляет дискомфорт. Для того чтобы с ними справиться, требуются большие внутренние ресурсы.

Мария Бунчикова:

Такое стремление к идеалу чаще всего присуще в отношениях с родителями либо со значимыми людьми для человека. Но при этом этому синдрому могут способствовать и другие факторы: когда человека хвалят только за отлично, когда человека сравнивают с другими людьми, когда человек чувствует, что к нему предъявляют слишком завышенные требования, относятся безразлично. Галина Швец:

Прежде всего наблюдать, как вы, ваш ребенок реагируете на оценку окружающих. Если вы видите то, что для вас это очень болезненно, мы с этого делаем вывод, стараемся с этим работать. Прежде всего важна ваша внутренняя оценка того, что вы делаете, а не зависимость от того, что скажут другие. Также необходимо учиться спокойно реагировать на свои ошибки.

Мария Бунчикова:

Часто путают синдром отличника с перфекционизмом, так как эти состояния действительно похожи между собой. Такие люди стремятся быть совершенными. Люди не принимают каких-то недостатков и постоянно находятся в напряжении контроля.