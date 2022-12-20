Переносчиками инфекции могут быть родители. Как уберечь ребёнка от простуды?

Зимой риск заражения ОРВИ у ребенка возрастает в разы. Дело в том, что детский иммунитет не до конца сформирован и ему сложно противостоять внешним воздействиям. Как же защитить своего малыша от сезонных простуд?

Ольга Лепешко, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Абсолютно нормально, что ребенок болеет, это не является чем-то нехорошим. Для родителей обычно очень страшно, когда ребенок болеет от 5 до 8 раз, но это нормально. Ваш ребенок ходит в детский сад, он контактирует с другими детьми, естественно, будет болеть. Это значит, что работает его иммунная система, если она справляется сама, это тоже очень хорошо. Но чтобы ей помочь, вы должны как-то вашего ребенка оберегать. Заниматься укреплением иммунитета важно постоянно. В первую очередь зимой одевайтесь по погоде. Если ребенок слегка замерз, он не простудится. А вот если он вспотеет, вероятность заболеть увеличивается в разы. В таком случае организм перегревается, защитные механизмы ослабевают.

Ольга Лепешко:

Все мы пользуемся общественным транспортом, ходим в магазины, в детские сады, школы наши дети посещают ежедневно, вы в том числе. Поэтому чтобы предотвратить заболевание вашего ребенка, уменьшить их количество, вы должны меньше находиться в общественных местах, в местах скопления, а если где-то и находитесь, обязательно надевайте маску. Это предотвращает заболевания вашего ребенка и уберегает вас. Вы являетесь переносчиком респираторной инфекции, даже если ваши дети не посещают школу, все равно вы должны оберегать себя, чтобы оберегать вашего ребенка в дальнейшем. Часто инфекции передаются через слизистые оболочки. Приучайте ребенка не трогать руками лицо, не тереть нос и глаза. После активных игр вне дома открытые участки коже желательно своевременно продезинфицировать.

Ольга Лепешко:

Должна быть гигиена, вы должны каждый раз после посещения общественного места мыть руки, смотреть, чтобы ваш ребенок тоже это обязательно делал. Если вы находитесь в месте, где вы не можете этого сделать, обязательно иметь с собой дезинфицирующее средство, чтобы хотя бы так обработать. Профилактические прогулки никогда никому не помешают. Ребенок должен гулять не менее получаса в день, чтобы иммунитет его работал. И закаливание.