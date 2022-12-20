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«Работы идут в круглосуточном режиме». Как очищают улицы Минска от снега?

20 декабря 2022 11:45
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Столицу припорошило снегом, множество ресурсов задействованы в уборке городских улиц и дорог, давайте же узнаем, как исправляют ситуацию коммунальные службы.

Каждый день коммунальники очищают город от сугробов, а с крыш сбивают опасные сосульки. Стараются охватить все уголки Минска.

Павел Субач, начальник участка по содержанию улично-дорожной сети ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
В настоящее время  снегоочистка Минска происходит в усиленном режиме. На территории города задействовано более 400 единиц коммунальной техники, снегоуборочной. Также проводится обработка противогололедными материалами (как тротуаров, так и проезжих частей) для обеспечения безопасности движения, как транспорта, так и пешеходов. 

При таких обильных снегопадах коммунальникам приходится непросто, они используют большое разнообразие спецтехники и инвентаря.

«Работы идут в круглосуточном режиме». Как очищают улицы Минска от снега?-1

Павел Субач:
Работы по снегоочистке тротуаров и проезжей части производятся разнообразными сложно-счеточными очистителями: как на базе тракторов МТЗ, МАЗ и специальной дорожной техники. Задействованы в больших объемах снегопогрузчики фронтальные, самосвальная техника для вывоза скопившегося снега. В среднем за сутки в снегопад вывозится до 5 000 метров кубических снега.

Собранный снег вывозят на сгегоплавильные станции. Когда масса попадает в специальную камеру, туда под напором вливается теплая сточная вода, благодаря чему снег начинает таять. Снежная фабрика сейчас работает как отточенный механизм.

Павел Субач:
Работы идут в круглосуточном режиме сменами по 12 часов. Люди выходят сверхурочно в свои выходные дни, чтобы обеспечить безопасность для наших граждан. За каждым предприятием закреплена определенная территория, которая находится в ее хозяйственном ведении. Территория закрепляется на основании решений администрации района города Минска.

«Работы идут в круглосуточном режиме». Как очищают улицы Минска от снега?-4

Согласно правилам благоустройства и содержания Минска, автомобилисты должны убирать территорию от снега вокруг своего авто на расстоянии не менее метра.  Успеть навести порядок везде одновременно трудно, поэтому каждый житель может внести свой вклад, чтобы дворы и улицы стали гораздо чище.

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# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Павел Субач # Валерия Яскевич # Фотофакт

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