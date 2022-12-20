«Работы идут в круглосуточном режиме». Как очищают улицы Минска от снега?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Столицу припорошило снегом, множество ресурсов задействованы в уборке городских улиц и дорог, давайте же узнаем, как исправляют ситуацию коммунальные службы.

Каждый день коммунальники очищают город от сугробов, а с крыш сбивают опасные сосульки. Стараются охватить все уголки Минска.

Павел Субач, начальник участка по содержанию улично-дорожной сети ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В настоящее время снегоочистка Минска происходит в усиленном режиме. На территории города задействовано более 400 единиц коммунальной техники, снегоуборочной. Также проводится обработка противогололедными материалами (как тротуаров, так и проезжих частей) для обеспечения безопасности движения, как транспорта, так и пешеходов.

При таких обильных снегопадах коммунальникам приходится непросто, они используют большое разнообразие спецтехники и инвентаря.