«Подарить им чуточку счастья». Вольфович посетил социальные центры для детей в Ошмянах

Новости Беларуси. Новогодняя сказка для самых юных жителей страны. В рамках акции «Наши дети» государственный секретарь Совета Безопасности вручил подарки воспитанникам двух центров в Ошмянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном здании на разных этажах находятся Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Социально-педагогический центр Ошмянского района. Оба учреждения оказывают помощь детям, которые оказались в сложном положении. Педагоги занимаются комплексной реабилитацией и социализацией малышей с тяжелыми заболеваниями. Это большой труд. В Социально-педагогическом центре и вовсе находятся шесть детей, которые этот Новый год встретят вдали от родного дома. Их изъяли из неблагополучных семей на полгода, но каждый ребенок надеется на скорое возвращение к родителям. От государственного секретариата Совбеза детям вручили подарки: компьютерную и бытовую технику, и, конечно, игрушки и сладости.

Алена Шатило, воспитанница Социально-педагогического центра Ошмянского района:

Мне 13 лет, я люблю спорт, занимаюсь волейболом. Хочу очень домой вернуться, чтобы родители изменились и в семье у нас было все хорошо.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Подарить им чуточку счастья, чуточку тепла, улыбок, зажечь им глаза блеском, радостью и не только подарить, но зарядиться от них этой энергией, теплотой, которая нужна сегодня нам. И тоже получить эти положительные моменты. И детям это нужно, и взрослым.