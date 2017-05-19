Всегда готовы! Что особенного в современных пионерах и как чтят традиции прошлого тысячелетия сегодня

Новости Беларуси. Они всегда готовы. Пионерское движение отмечает 95-летие. Поздравления республиканской организации направил Александр Лукашенко. Главный символ – красно-зеленый галстук – сегодня носят 650 тысяч человек. Время вносит свои коррективы в работе, но главные ценности остаются неизменными – труд и добро. Сотни юношей и девушек 19 мая приняли участие в международном слете во Дворце детей и молодежи в Минске.
Всегда готовы – эти слова повторяло не одно поколение пионеров. Для семиклассника Саши это девиз. Он пошел в пионеры, чтобы помогать. Хотел быть похожим на отца. В их семье это традиция. Поэтому сейчас его черед.
Александр Климович:
Мне захотелось помогать людям. И я решил стать пионером. Пионеры должны быть дружной семьей.
Он приехал на форум вместе с учительницей и одноклассниками. Кстати, в его 7 классе – одни пионеры. Ежедневно галстук их выделяет, а сегодня наоборот растворяет в толпе. На слете пионеров таких, как они, собралось, по меньшей мере, несколько сотен.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Сегодня пионерская организация в Беларуси – это, скорее, не политическая система, но часть, наверное, идеологического поля, потому что она помогает воспитывать бережное отношение, трудолюбие, активную позицию.
Вот и Максим Рыженков признается: детство посвятил пионерии. Даже сейчас галстук для него – аксессуар № 1, правда, носит он обычно разные.
Максим Рыженков:
Каждое утор, помню, с большой любовью на доске гладильной гладил, чтобы он был с подушечкой аккуратненькой, и концы чтобы не были измазаны. Это действительно была гордость.
Международный слет приковал внимание гостей из России, Казахстана и даже Кубы. К слову, там галстук – тоже главный атрибут.
Александр Лучонок, СТВ:
Галстук – главный пионерский символ всех времен. Кстати, с годами его начли завязывать еще крепче. Правильно завязанным галстук считается только тогда, когда узел имеет зеленый окрас.
Лучшие традиции пионерского движения в Беларуси продолжает БРПО. В нашей стране сейчас 650 тысяч пионеров, а в школах создано более 3 тысяч дружин.
Виктория Меннанова, председатель ЦС ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»:
Мы работаем активно в социальных сетях. Полагаем целесообразным мобилизовать наших ребят в интерне -пространстве. Пионер – всем пример. Это было и остается.
Форум – это, отчасти, экскурсия в советское детство, лучшие традиции которого чтят и сегодня пионеры поколения Next.