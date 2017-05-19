Всегда готовы! Что особенного в современных пионерах и как чтят традиции прошлого тысячелетия сегодня

Всегда готовы – эти слова повторяло не одно поколение пионеров. Для семиклассника Саши это девиз. Он пошел в пионеры, чтобы помогать. Хотел быть похожим на отца. В их семье это традиция. Поэтому сейчас его черед.

Новости Беларуси. Они всегда готовы. Пионерское движение отмечает 95-летие. Поздравления республиканской организации направил Александр Лукашенко. Главный символ – красно-зеленый галстук – сегодня носят 650 тысяч человек. Время вносит свои коррективы в работе, но главные ценности остаются неизменными – труд и добро. Сотни юношей и девушек 19 мая приняли участие в международном слете во Дворце детей и молодежи в Минске.

Он приехал на форум вместе с учительницей и одноклассниками. Кстати, в его 7 классе – одни пионеры. Ежедневно галстук их выделяет, а сегодня наоборот растворяет в толпе. На слете пионеров таких, как они, собралось, по меньшей мере, несколько сотен.

Александр Климович: Мне захотелось помогать людям. И я решил стать пионером. Пионеры должны быть дружной семьей.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня пионерская организация в Беларуси – это, скорее, не политическая система, но часть, наверное, идеологического поля, потому что она помогает воспитывать бережное отношение, трудолюбие, активную позицию.

Вот и Максим Рыженков признается: детство посвятил пионерии. Даже сейчас галстук для него – аксессуар № 1, правда, носит он обычно разные.

Максим Рыженков:

Каждое утор, помню, с большой любовью на доске гладильной гладил, чтобы он был с подушечкой аккуратненькой, и концы чтобы не были измазаны. Это действительно была гордость.

Международный слет приковал внимание гостей из России, Казахстана и даже Кубы. К слову, там галстук – тоже главный атрибут.

Александр Лучонок, СТВ:

Галстук – главный пионерский символ всех времен. Кстати, с годами его начли завязывать еще крепче. Правильно завязанным галстук считается только тогда, когда узел имеет зеленый окрас.

Лучшие традиции пионерского движения в Беларуси продолжает БРПО. В нашей стране сейчас 650 тысяч пионеров, а в школах создано более 3 тысяч дружин.