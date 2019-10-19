Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч добровольцев по всей стране. Масштабный флешмоб прошел уже в девятый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На генеральную уборку лесного фонда массово вышли семьями и целыми организациями. Всех желающих лесхозы обеспечили необходимым инвентарем. Особенно много в этот раз к акции подключилось юных волонтеров, их поощрили сувенирами экотематики. Подарки ждут и авторов самых креативных снимков с масштабной генеральной уборки. Организаторы акции советуют делиться ими в соцсетях под хештегом «чистыйлес2019».

Как всебелорусскую толоку по наведению чистоты подержали в разных уголках страны, расскажет корреспондент Яна Шипко.

Весело. Главное, погода очень хорошая, действительно выехать за город, подышать воздухом. Спасибо природе, что дала нам такую возможность. Солнце… посмотрите, какое солнце кругом! Посмотрите, какой лес красивый.

Лесной массив вблизи спортивного комплекса «Стайки» команда из ста человек от Госконтроля выбрала неспроста: коллектив часто приезжает сюда на спартакиады. Глава ведомства поделился с журналистами лайфхаком, как совмещать отдых и заботу о природе. Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор Все желающие локации для уборки выбирали сами. Лесхозы в свою очередь помогали инвентарем и координировали работу. За одну такую акцию волонтеры убирают в среднем по 2500 кубометров мусора по всей стране.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Одни работники лесного хозяйства не смогут на должном уровне проводить работу по недопущению таких несанкционированных выбросов. Это, во-первых, воспитательная мера для молодежи.

5 гектаров на глазах очистились от мусора. Благо, здесь в основном это погибшая древесина, а не бытовые отходы (хотя встречаются и такие находки). После генеральной уборки легким планеты дышать легче.

Александр Миранович, директор Боровлянского спецлесхоза:

Мы убираем эту захламленность, и в этом лесу начнет цвести малина, земляника в зависимости от того, как будет попадать солнечный свет.

А это уже «белорусские Мальдивы», знаменитые меловые карьеры. На территории водоохраной зоны работали гродненские силовики. Красивое место популярно среди горожан и туристов. Но буквально в нескольких метрах в овраге жители соседней деревни устроили несанкционированную свалку.

Масштаб работы я вам сказать конкретно не могу. Но, чтобы очистить этот овраг, потребуется как минимум практически весь сегодняшний день.

Такую полосу препятствий Андрей преодолел уже десятки раз. Из оврага вынес горы автомобильных шин и пластиковых бутылок. Дополнили коллекцию ботинок, телевизор и даже диван.

Вячеслав Шкляр, начальник отдела идеологической работы УВД Гродненского облисполкома:

Мы решили помочь нашему лесничеству навести порядок в лесах. Не первый год мы участвуем в таких акциях, мы и высаживали лес.

Яна Шипко, корреспондент:

Вот такие последствия многочисленных пикников ликвидирует сегодня добровольный десант по уборке леса. Самое обидное, что настолько живописные места вокруг столицы, по словам лесничих, и являются самыми проблемными и загрязненными.

А пока эта команда лишь на одном берегу водохранилища в Смолевичском районе убрала столько мусора, что хватило на три тракторных прицепа.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

Самое главное – не мусорить. То, что здесь собирается, естественно, наверное, где-то еще не побороли. А то, что приехали пособирали, это все почистили – действительно красивое место.

Убрал – отдохни. С чистой совестью участники акции свою работу отметили пикником с ухой. Чем не рецепт тимбилдинга с пользой для природы?