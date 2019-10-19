Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч белорусов по всей стране. Масштабная акция по наведению порядка в лесах прошел 19 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сто человек от Комитета госконтроля трудились вблизи спортивного комплекса «Стайки», а представители Минпрома решили облагородить территорию возле Петровичского водоема под Смолевичами. Тимбилдинг с пользой для природы завершился пикником с ухой.

– Сколько мы с тобой, много рыбы начистили? – Мне кажется, много. – Очистили прибрежную территорию очень хорошо, ни одной бумажки не осталось. Так? – Да.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Эти массовые акции, которые проводятся, по сути дела, всем государством, всем обществом, позволяют поддерживать, но самое главное – воспитывать чувство бережного отношения к лесу.

Я, допустим, когда сам иду за грибами – от леса мы, в принципе, берем очень много, но мало отдаем ему – я беру с собой специальный мешочек, в который складываю найденные в лесу бутылки или какой-то мусор, который вообще не относится к лесу.