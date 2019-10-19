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Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

19 октября 2019 11:39
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Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч белорусов по всей стране. Масштабная акция по наведению порядка в лесах прошел 19 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор-1

На генеральную уборку лесного фонда массово вышли семьями и целыми организациями. Всех желающих лесхозы обеспечили необходимым инвентарем.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор-4

Сто человек от Комитета госконтроля трудились вблизи спортивного комплекса «Стайки», а представители Минпрома решили облагородить территорию возле Петровичского водоема под Смолевичами. Тимбилдинг с пользой для природы завершился пикником с ухой.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор-7

– Сколько мы с тобой, много рыбы начистили?
– Мне кажется, много.
– Очистили прибрежную территорию очень хорошо, ни одной бумажки не осталось. Так?
– Да.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор-10

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Эти массовые акции, которые проводятся, по сути дела, всем государством, всем обществом, позволяют поддерживать, но самое главное – воспитывать чувство бережного отношения к лесу.

Я, допустим, когда сам иду за грибами – от леса мы, в принципе, берем очень много, но мало отдаем ему – я беру с собой специальный мешочек, в который складываю найденные в лесу бутылки или какой-то мусор, который вообще не относится к лесу.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор-13

В этот раз к акции подключилось особенно много юных волонтеров, их поощрили сувенирами экотематики. Подарки ждут и авторов самых креативных снимков масштабной генеральной уборки. Организаторы акции советуют делиться ими в соцсетях под хештегом «чистыйлес2019».

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор-16

Всебелорусская толока по уборке леса проходит в девятый раз.

# Субботники в Беларуси # общество # Леонид Анфимов # Фотофакт

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