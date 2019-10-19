Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч белорусов по всей стране. Масштабная акция по наведению порядка в лесах прошел 19 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч белорусов по всей стране. Масштабная акция по наведению порядка в лесах прошел 19 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На генеральную уборку лесного фонда массово вышли семьями и целыми организациями. Всех желающих лесхозы обеспечили необходимым инвентарем.
Сто человек от Комитета госконтроля трудились вблизи спортивного комплекса «Стайки», а представители Минпрома решили облагородить территорию возле Петровичского водоема под Смолевичами. Тимбилдинг с пользой для природы завершился пикником с ухой.
– Сколько мы с тобой, много рыбы начистили?
– Мне кажется, много.
– Очистили прибрежную территорию очень хорошо, ни одной бумажки не осталось. Так?
– Да.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Эти массовые акции, которые проводятся, по сути дела, всем государством, всем обществом, позволяют поддерживать, но самое главное – воспитывать чувство бережного отношения к лесу.
Я, допустим, когда сам иду за грибами – от леса мы, в принципе, берем очень много, но мало отдаем ему – я беру с собой специальный мешочек, в который складываю найденные в лесу бутылки или какой-то мусор, который вообще не относится к лесу.
В этот раз к акции подключилось особенно много юных волонтеров, их поощрили сувенирами экотематики. Подарки ждут и авторов самых креативных снимков масштабной генеральной уборки. Организаторы акции советуют делиться ими в соцсетях под хештегом «чистыйлес2019».
Всебелорусская толока по уборке леса проходит в девятый раз.