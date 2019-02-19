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«Бойцы настроены очень хорошо»: комплексная проверка боеготовности проходит в белорусской армии

19 февраля 2019 06:35
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Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается комплексная проверка боеготовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бойцы настроены очень хорошо»: комплексная проверка боеготовности проходит в белорусской армии-1

Так, один из дивизионов 51-й гвардейской артиллерийской бригады совершил марш в несколько сотен километров. Военные провели учения с боевой стрельбой со сменой огневых позиций и рубежей наблюдательных пунктов, в том числе в ночных условиях.

«Бойцы настроены очень хорошо»: комплексная проверка боеготовности проходит в белорусской армии-4

Алексей Ратушный, командир 51-й гвардейской артиллерийской бригады:
В основном это весь дивизион, все военнообязанные, призванные из запаса, которые прошли боевое слаживание, и сейчас, уже на нынешнем этапе, им будет выставлена оценка их знаний и умений.

«Бойцы настроены очень хорошо»: комплексная проверка боеготовности проходит в белорусской армии-7

Тем временем один из батальонов 120-й гвардейской механизированной бригады прибыл на новую позицию. Бойцы замаскировали технику и готовятся к очередным испытаниям.

«Бойцы настроены очень хорошо»: комплексная проверка боеготовности проходит в белорусской армии-10

Александр Князькин, командир 358-го отдельного механизированного батальона:
Бойцы настроены очень хорошо. Моральный дух на высоком уровне. Готовы к выполнению любых задач.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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