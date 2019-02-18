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Дирекция вторых Европейских игр ищет профессиональных танцоров

18 февраля 2019 21:26
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Новости Беларуси. Для участия в церемонии открытия приглашают артистов, владеющих современными направлениями хореографии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дирекция вторых Европейских игр ищет профессиональных танцоров-1

Обязательно условие – возраст от 18 лет. Чтобы попасть на кастинг, нужно заполнить анкету на сайте Дирекции игр.

Дирекция вторых Европейских игр ищет профессиональных танцоров-4

Напомним, что церемония открытия главного спортивного события лета-2019 состоится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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