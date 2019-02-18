Дирекция вторых Европейских игр ищет профессиональных танцоров

Новости Беларуси. Для участия в церемонии открытия приглашают артистов, владеющих современными направлениями хореографии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обязательно условие – возраст от 18 лет. Чтобы попасть на кастинг, нужно заполнить анкету на сайте Дирекции игр.