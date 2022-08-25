Всебелорусский крестный ход прибыл в Заславль – более 200 километров позади

Новости Беларуси. Участники восьмидневного Всебелорусского крестного хода прибыли в Заславль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковое событие в жизни православия объединило сотни паломников со всей страны. Позади более 200 километров.

Начался крестный ход от Свято-Успенского Жировичского монастыря 19 августа. Восьмидневный маршрут пролегал через четыре епархии и 18 храмов. 25 августа паломники посетили кафедральный собор Преображения Господня. Восьмидневный молитвенный маршрут завершится 26 августа торжественным шествием в Минске. После чего митрополит Минский и Заславский Вениамин совершит Божественную литургию и молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Минская» в Свято-Духовом кафедральном соборе.