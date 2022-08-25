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Новый дом для многодетных построят в Мяделе. Сдача объекта планируется в феврале 2023 года

25 августа 2022 14:50
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Новости Беларуси. Новый дом возведут в Мяделе на улице Школьной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это будет четырехэтажка на 32 квартиры.  

Новый дом для многодетных построят в Мяделе. Сдача объекта планируется в феврале 2023 года-1

К строительству приступили в июле. Сделана забивка свай. Сейчас ведутся земляные работы. После того как пройдут динамические и статические испытания, работу по фундаменту продолжат. Далее приступят к возведению дома. После проведут инженерные сети, обустроят всю необходимую инфраструктуру. Появятся парковка, игровые площадки.  

Новый дом для многодетных построят в Мяделе. Сдача объекта планируется в феврале 2023 года-4

 Александр Зверуго, директор Мядельского УКС:  
Здесь квартиры предоставляются для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, также здесь будет реализовываться коммерческое жилье. Планируется сдача в феврале 2023 года.  

Новый дом для многодетных построят в Мяделе. Сдача объекта планируется в феврале 2023 года-7

Также разрабатывается проектно-сметная документация для строительства 32-квартирного дома в курортном поселке Нарочь. Он будет предназначен для многодетных семей и нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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