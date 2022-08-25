«Любовь к Родине через профессию». В рамках проекта «Праца маіх бацькоў» дети погрузились в будни сотрудников аэропорта

Новости Беларуси. Со школьной скамьи – за штурвал самолета. Такое возможно, если ты родился в семье летчика. 25 августа в рамках проекта Белой Руси «Праца маіх бацькоў» ребята смогли погрузиться в будни сотрудников аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый попробовал себя в разных профессиях: от инженера до пилота. Как дети осваивали рабочие места своих родителей, расскажет наш корреспондент Арина Верховская.

Алина Верховская, корреспондент:

Далеко не каждого ребенка можно удивить походом в музей или кино. Многие хотят увидеть что-то новое и необычное. Посетить то, что недоступно. Именно таким место сегодня стал национальный аэропорт «Минск».

Не многие дети знают, где «живут» самолеты, где они «отдыхают» после долгих перелетов, и кто обслуживает железных птиц на земле. Для многих ребят мир аэропорта был по-настоящему неизведанным. А вот Никита уже не понаслышке знает, что и как здесь устроено. Его папа пилот и часто берет сына к себе на работу. Так мечта покорить небо становится ближе.

Никита Ливицкий:

Я был уже где-то пять раз в кабине самолета. Я водил один раз, мне папа дал. Хочу порулить, хочу залезть в самолет. И в кабину хочу посмотреть опять.

Знакомство не только с летными профессиями, но и с теми, чья работа как будто не видна, но не менее важна для жизни аэропорта: техники, мастера. В случае ЧП первыми на помощь придут спасатели. Они познакомили ребят со всеми тонкостями профессии, показали свою форму и технику, разрешили посидеть за рулем пожарных машин и устроили настоящее водное шоу. Особый восторг вызвала тренировочная дымокамера, где происходит имитация возгорания в салоне самолета.

Елена с летным закулисьем аэропорта знакомится впервые, несмотря на то, что работа в небе уже семейная традиция. Ее дедушка был летчиком-истребителем, мама и сестра работают в авиакомпании. Романтика полетов так и манит. Теперь и она мечтает связать свою жизнь с самолетами.

Елена Липовка:

Дымокамера мне очень понравилась. Очень интересный мини-квест. И пожарные машины настолько наворочены, что могут поравняться с самолетами.

Валерий Билодид, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам «Белавиа»:

Мы хотели показать те условия, в которых работают родители, которые остаются за кадром. И, естественно, провести профессиональную ориентацию детей. Полагаю, что сегодняшнее мероприятие позволит достичь этих целей. И, как знать, возможно среди этих детей есть продолжатели трудовых династий и пилотов, и бортпроводников, и аэроинженеров, и техников.

Возможно, кто-то из ребят уже определился с выбором будущей профессии, а кто-то еще только начинает понимать свое призвание. И, побывав в аэропорту на экскурсии, сделает свой выбор именно в пользу авиации. Знакомство ребят с воздушными профессиями прошло в рамках акции «Праца маіх бацькоў».